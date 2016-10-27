روسيا تنفي ضلوعها في القصف على مدرسة في ادلب في شمال غرب سوريا

موسكو - أ ف ب – نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الخميس، ضلوع بلادها في غارات جوية اصابت مدرسة في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا وأسفرت عن مقتل 22 طفلاً وستة مدرسين، وفق منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وقالت زخاروفا “هذا كذب. روسيا الاتحادية لا علاقة لها بهذه المأساة الرهيبة”، في حين وجهت وسائل اعلام عربية وغربية اصابع الاتهام الى الطيران الروسي الذي يشن غارات في سوريا ويؤمن اسناداً جوياً للقوات السورية.