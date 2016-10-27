نواز شريف: باكستان وتركيا وقطر قادرة على تصنيع معدات دفاعية

باكستان - الأناضول – قال رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الخميس، إن باكستان وقطر وتركيا، لديها القدرة على إنشاء مشروعات مشتركة، لتصنيع معدّات عسكرية دفاعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، اليوم، في العاصمة الباكستانية، إسلام اباد.

وأضاف شريف أن “البلدين (قطر وباكستان)، يتمتعان بـ “علاقة أخوية قوية”، وسيعملان على تعزيزها.

من جانبه قال العطية، “إن قطر تعتبر باكستان شريكاً استراتيجياً، وستبذل كل جهد ممكن لجعل هذه العلاقة أكثر متانة”.

وأوضح أن “بلاده ستعمل على تأسيس أكاديمية للتدريب، لمواجهة الإرهاب، والعدو غير التقليدي (دون أن يحدده)، وستسعى للحصول على خدمات وخبرات المدربين الباكستانيين، لنقل دورات التدريب إلى هناك”.

وأعرب الوزير القطري عن رغبة بلاده في شراء طائرات من طراز “سوبر موشاك” (طائرة تدريب باكستانية انتجت في 1995)، و ” جاى إف – 17 ثاندر “.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده جاهزة لدعم قطر في جميع المجالات، فيما يخصّ التعاون الثلاثي، بين باكستان، وقطر، وتركيا.

وشدّد أن لدى إسلام أباد وأنقرة “علاقة متنامية”، منذ أن جاءت باكستان إلى الوجود.