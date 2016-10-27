مقتل 13 من “الدولة” وتحرير قريتين جنوب الموصل

نينوى – الاناضول – أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى شمالي العراق، الخميس، بمقتل 13 من عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” في قصف لطائرات التحالف الدولي جنوب الموصل (مركز المحافظة)، فيما حررت القوات العرقية قريتين في المنطقة.

جاء ذلك على لسان النقيب فهد الليثي من وكالة المعلومات الوطنية (الاستخبارات الداخلية).

وقال الليثي إن “13 عنصراً من داعش قتلوا في قصف جوي لطائرات التحالف الدولي على مركزي تجمع للتنظيم في قرية الصلاحية ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل”.

في سياق متصل، ذكر الليثي أن القوات العراقية “تمكنت من تحرير قرية وادي القصب ضمن ناحية الشورة، وقرية الحمزة ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل، بعد عملية عسكرية من قبل الشرطة الاتحادية وقوة من الجيش العراقي في الفرقة 15″.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، انطلقت معركة استعادة مدينة الموصل من “الدولة الاسلامية”، بمشاركة نحو 45 ألفاً من القوات التابعة للحكومة العراقية، سواء من الجيش، أو الشرطة، فضلاً عن “الحشد الشعبي” (شيعي)، و”حرس نينوى” (سني) إلى جانب قوات البيشمركة وإسناد جوي من التحالف الدولي.