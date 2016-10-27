القبض على سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في باريس وإطلاق هاشتاغ “كلنا سعد المجرد” تضامنًا مع الفنان المغربي 

عواصم ـ وكالات ـكشفت مواقع إخبارية مغربية عن اعتقال الشرطة الفرنسية أمس الأربعاء، في العاصمة باريس، في الدائرة رقم 17، المطرب المغربي الشهير سعد لمجرد، بعد شكاية بالاغتصاب؛ تقدمت بها فتاة.

وكان لمجرد يستعد لإحياء حفلة غنائية في باريس يوم السبت المقبل. وهذه ثاني مرة، يرتبط اسم المغني سعد، بحادث اغتصاب، بعد متاعب عاشها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات، في قضية اتهام فتاة له باغتصابها.

وقال وزير الثقافة المغربي، محمد الأمين الصبيحي، في تصريحات صحافية “إننا نتابع القضية باهتمام كبير، وقد أجرينا اتصالات مع السلطات الفرنسية من أجل توضيح هذه المسألة”، حسب موقع “العربية نت”

وأبدى عدد من الفنانين المغاربة، ورواد شبكات التواصل الاجتماعية بالمغرب تفاعلهم مع خبر اعتقال الفنان المغربي المشهور “سعد لمجرد” بتهمة “محاولة الاغتصاب “بالعاصمة الفرنسية باريس. فيما أطلق المتضامنون هاشتاغاً بعنوان “كلنا سعد لمجرد”.

وتداول الإعلام المغربي والفرنسي خبرا حول اعتقال “لمجرد” بتهمة محاولة الاغتصاب خلال تواجده بباريس لإحياء سهرة فنية.

ويعتبر لمجرد من أشهر الفنانين الشباب، حيث حطمت أغانيه أرقامل قياسية، في عدد الزيارات بموقع يوتيوب، خصوصا أغنية “المعلم” ، و”وأنا ماشي ساهل”.

وتفاعل عدد من الفنانين المغاربة مع هذا الاعتقال مثل الفنان المغربي حاتم عمور، الذي وضع صورة لسعد لمجرد على صفحته الرسمية بالفيسبوك مكتوب عليها “كلنا مع ولد بلادنا سعد لمجرد” ، والفنانة المغربية ابتسام تسكت، التي أعلنت تضامنها مع لمجرد.

وبحسب أحد أفراد عائلة، فضل عدم ذكر اسمه، فإن ما وقع لـ “سعد ” بباريس فخ، وأن أسرته تنتظر اكتمال الإجراءات القانونية لإطلاق سراحه.

وأطلق راود الفيسبوك بالمغرب هاشتاغاً تحت اسم ” كلنا سعد لمجرد”، فضلا عن الاهتمام الكبير للإعلام المحلي بهذا الخبر.