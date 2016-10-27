العثور على جثة ضابط استخبارات يمني بعد خطفه على يد عناصر من تنظيم القاعدة

عدن- أ ف ب- عثر على جثة ضابط في الاستخبارات اليمنية بعد يومين من خطفه على يد عناصر من تنظيم القاعدة في جنوب البلاد، بحسب ما افاد مسؤول في أجهزة الأمن الخميس.

وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه إن سكانا “عثروا على جثة الرائد في المخابرات عبدالله ناصر في مديرية الوضيع بمحافظة ابين، بعد يومين من خطفه على يد مسلحي القاعدة”، مضيفا ان الجثة كانت مصابة بطلقات نارية، ومرمية على قارعة الطريق.

وعزز الجهاديون من تنظيمي القاعدة والدولة الاسلامية نفوذهم خصوصا في جنوب البلاد مستفيدين من النزاع في اليمن بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

بدأ التحالف عملياته في البلاد نهاية آذار/ مارس 2015 دعما لقوات هادي في مواجهة المتمردين الذين يسيطرون على صنعاء منذ ايلول/ سبتمبر 2014. الا ان التحالف بدأ في وقت سابق هذه السنة، باستهداف الجهاديين ايضا، ما مكن القوات الحكومية من استعادة مناطق كانوا يسيطرون عليها، لاسيما في محافظتي حضرموت وابين.

إلى ذلك، تواصل الولايات المتحدة منذ اعوام تنفيذ غارات جوية معظمها بطائرات من دون طيار تستهدف عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، والذي تعده اخطر افرع التنظيم الجهادي في العالم.

وافادت القيادة الوسطى الأمريكية الاربعاء عن مقتل خمسة عناصر من التنظيم بغارة جوية في 21 تشرين الاول/ اكتوبر بمأرب شرق صنعاء.