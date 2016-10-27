بوتين يصف اتهام بلاده بالتدخل في الانتخابات الأمريكية بأنه “هستيريا”

سوتشي- أ ف ب- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بـ”الهستيريا” الاتهامات المساقة ضد روسيا بالعمل على التأثير على الانتخابات الأمريكية لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب على حساب الديمقراطية هيلاري كلينتون من خلال قرصنة مواقع مؤسسات سياسية امريكية.

وقال بوتين خلال خطاب حول العلاقات الدولية في سوتشي جنوب البلاد خصص قسم كبير منه لانتقاد الولايات المتحدة انه “من بين المشكلات الاسطورية والمتخيلة هناك الهستيريا، ولا اجد وصفا اخر، التي انتشرت في الولايات المتحدة عن التأثير المزعوم لروسيا على الانتخابات الرئاسية” متسائلا “هل يعتقد احد حقا ان روسيا تستطيع ان تؤثر بطريقة ما على خيار الشعب الامريكي؟”.