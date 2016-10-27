رغم وفاته… بريطانية تقاضي مايكل جاكسون لاستغلالها جنسياً

لندن ـ رغم وفاته منذ 8 سنوات، إلا ان قضايا النجم العالمي مايكل جاكسون لا تزال تشغل الرأي العام العالمي وقصصه الغريبة التي يُتهم بها كل فترة تتحول الى محط كلام واهتمام الصحافة العالمية.

اشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية الى قيام سيدة بريطانية في الأربعين من عمرها، برفع دعوى قضائية اتهمت فيها ملك البوب الراحل باستغلالها جنسيًا، عندما كان عمرها 12عاماً.

وأفادت الصحيفة إلى أن السيدة وهي أول أنثى ترفع دعوى اعتداء جنسي ضد جاكسون، حيث تقدمت بمجموعة من رسائل الحب والشيكات، وادعت أن الراحل أرسلها إليها عندما كانت طفلة.

وأكدت المرأة أن جاكسون بدأ يتحرش بها جنسياً عام 1986، عندما ذهبت هي وأمها للقيام بجولة في قصر هايفينهرست، وهو الخاص بالنجم المحبوب، مدعية انها خلال الزيارة دعاهما لرؤية “منطقة الحلوى” وفي الاعتداء المزعوم، قبّلها على الفم والجسم مع الاتصال الجسدي الحميم. وفق ما نشر موقع “لها” الفني.

ونقلت الصحيفة إحدى رسائل الراحل المزعومة والتي جاء فيها: “كانت صورتك في عيد الحب مبتكرة جدا وحلوة، أنا أحبك جدا جدا، وأنت تجعليني أحبك أكثر من ذلك، وكلما تحدثت معك أكثر، كلما زاد جنوني بك”.

وإضافة الى الرسائل، قدمت الضحية المزعومة مجموعة من الشيكات وإيصالات البنك، التي قال محاميها إنها تثبت محاولة جاكسون دفع ثمن صمتها، حيث دفع لها أكثر من 700 ألف جنيه إسترليني، كرشوة لشراء سكوتها.