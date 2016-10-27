قوات النظام تستعيد نصف المناطق التي خسرتها خلال شهرين في وسط سوريا

بيروت- أ ف ب- استعادت قوات النظام السوري الخميس السيطرة على مدينة استراتيجية في محافظة حماة، لتتمكن بذلك من استعادة نحو نصف المناطق التي خسرتها جراء هجمات الفصائل الجهادية والمقاتلة في المنطقة منذ شهرين، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وافاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس بان “قوات النظام تمكنت الخميس من استعادة السيطرة على مدينة صوران الاستراتيجية في ريف حماة الشمالي، اثر هجوم عنيف نفذته صباحا تزامنا مع غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي كثيف”.

واوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” نقلا عن مصدر عسكري الخميس ان “وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تستعيد السيطرة على بلدة صوران والمزارع المحيطة بها في ريف حماة الشمالي”.

وتشن الفصائل المقاتلة والجهادية على رأسها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) منذ 29 اب/ اغسطس هجوما في ريفي حماة الشمالي والشرقي، تمكنت خلاله من السيطرة على اكثر من اربعين قرية وبلدة وتلة كانت تحت سيطرة قوات النظام، وفق المرصد.

وتدور منذ ذلك الحين معارك عنيفة بين الطرفين، وتمكنت قوات النظام في الاسابيع الاخيرة بدعم جوي من الطائرات الروسية والسورية من السيطرة على نحو نصف المناطق التي خسرتها وفق المرصد.

وبحسب عبد الرحمن، تعزز قوات النظام بسيطرتها على مدينة صوران وجودها في المنطقة، نظرا لموقعها الاستراتيجي على طريق دمشق حلب الدولي، كما تمكنها من ان ترصد ناريا بلدات تحت سيطرة الفصائل ومنها طيبة الامام المجاورة.

وتسيطر قوات النظام على مناطق واسعة في محافظة حماة، وعلى مدينة حماة التي على غرار معظم المدن السورية، شهدت تظاهرات معارضة للنظام في العام 2011، قبل ان يقمعها النظام بالقوة.

وكان الرئيس السابق حافظ الاسد والد الرئيس السوري الحالي، قمع عام 1982 تحركا للاخوان المسلمين في المدينة، ما ادى الى مقتل نحو عشرين ألف شخص على الاقل وفق منظمات حقوقية.