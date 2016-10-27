زوجة “النمس″ تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة طلاقهما

دمشق ـ بعد توارد الكثير من الأخبار حول طلاق الفنان السوري مصطفى الخاني وزوجته يارا الجعفري، خرج الممثل المعروف بأداء شخصية “النمس″ في مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة” إلى الإعلام اليوم لينفي الخبر جملة وتفصيلاً.

وفي تطور صادم، بادرت السيدة يارا الجعفري إلى نفي تصريحات زوجها وتأكيد الأخبار السابقة عن المشاكل التي تواجهها في الانفصال عن مصطفى الخاني وأوضحت التفاصيل في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

يارا الجعفري قالت في تدوينتها: “لا بد أنكم سمعتم أخباراً مفاجئة لكم حول انفصالي عن الشخص الذي قضيت معه ما يقارب السنتين, وبطبيعة الحال الخبر صحيح وقد آثرت عدم الإعلان عنه في حينه بحكم تربيتي وانتمائي لأسرة يعرفها القاصي والداني ويقدرها الجميع علاوة على إيماني بحكمة قرأتها: “إذا تكلمت وأنت غاضب، فستقول أعظم حديث تندم عليه طوال حياتك”.

وتابعت يارا الجعفري في تدوينتها حول تفاصيل الانفصال والمشاكل التي حدثت مع الفنان مصطفى الخاني بالقول: “وبعد أن تجاوزت حدود الصدمة، أستطيع اليوم أن أخبركم بأنني أنا التي طلبت الانفصال عن السيد مصطفى الخاني. المهم في الأمر أنني رفعت قضية الطلاق بشكل ودي وبعد عدة محاولات سابقة كي أعطي فرصة لزواجنا ولكن دون جدوى، كان لابد من الانفصال”.

وختمت يارا الجعفري تدوينتها برسالة مبطنة إلى مصطفى الخاني حيث قالت: “لن أقول أكثر من ذلك الآن ولكن سأقول أن مازال أمامه فرصة للتفكير لننهي كل شيء بطريقة ودية وليس أمام القضاء”.