لعبة “بوكيمون غو” تتسبب بمقتل طفل

لندن ـ لقي طفل يبلغ من العمر تسع سنوات حتفه، إثر حادث سير في مقاطعة أيتشي وسط اليابان، نتيجة لإهمال سائق شاحنة كان يمارس لعبة “بوكيمون غو” أثناء القيادة.

وأفادت الشرطة المحلية بأنه تم إلقاء القبض على السائق 36 عاما مساء أمس الأربعاء، بعدما صدمت سيارته الطفل أثناء عبوره الطريق في مدينة إتشينوميا، في مقاطعة أيتشي.

وقال الرجل للشرطة “لم أكن أنظر أمامي، لأنني كنت أمارس لعبة بوكيمون جو أثناء القيادة”.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث هو الثاني المرتبط باللعبة المنتشرة على الهواتف في مقاطعة أيتشي، منذ صدورها في اليابان في تموز/يوليو الماضي.