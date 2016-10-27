أب يقدم على الانتحار برفقة طفليه بالقفز من فوق جسر

نيويورك ـ عثر مركز الشرطة في ولاية نيو جرسي الأمريكية على طفلين بقيا على قيد الحياة رغم وقوعهما من فوق جسر بلغ طوله 100 قدم.

وحسب ما ورد في ABC News، ذكر المسؤول الإعلامي لمركز الشرطة أن الطفلين اللذين يبلغان من العمر1 و3 أعوام قد كانا في أحضان والدهما الذي بدا وأنه يحاول الانتحار بالقفز من فوق الجسر، حيث أن الأب قد فارق الحياة فعلًا، ولم يتعرض الطفلان لأي إصابات خطيرة ومهددة بل تم العثور على الإثنين في حالة وعي تام، الأمر الذي أثار تعجب الشرطة.

ويُعتقد أن سقوطهما في مكان ممتلئ بأوراق الأشجار قد كان السبب في بقائهما على قيد الحياة.