مقتل شرطي برصاص مجهولين في سيناء

القاهرة ـ الأناضول ـ قُتل شرطي مصري، مساء اليوم الخميس، بنيران مسلحين مجهولين، في أحد أحياء شمال سيناء، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني للأناضول مفضلاً عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام إن “مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على أمين شرطة (درجة أقل من الضابط) علاء الدين نمر (45 عاما) خلال مرافقته سيارة تابعة لشركة الكهرباء (حكومية) لإصلاح عطل كهربائي بحي الزهور بمدينة العريش ما أسفر عن مقتله بطلق ناري في الرأس وطلقات متعددة بالجسد”.

وأضاف المصدر أنه جرى نقل الجثمان لمستشفى العريش العسكري.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب رابع، جراء سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل بمدينة الشيخ زويد بسيناء، وفق مصدر أمني آخر.

ولم تعلن أيةجهة مسؤوليتها عن الحادثتين، فيما لم يصدر بيان من وزار الداخلية بشأنهما حتى الساعة 15:30 ت.غ.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.