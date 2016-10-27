محكمة النقض المصرية تؤيد الحكم ببراءة سامح فهمي وزير البترول الأسبق في قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل

القاهرة ـ د ب ا ـ أيدت محكمة النقض المصرية ، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد اليوم الخميس ، حكم البراءة الصادر بحق سامح فهمي وزير البترول الاسبق ابان حكم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك وخمسة آخرين من قيادات وزارة البترول من تهمة بيع الغاز الطبيعي لاسرائيل باسعار اقل من الاسعار العالمية.

وأصبح الحكم نهائياً وباتاً ، ولن يتم ملاحقتهم قضائيا من جديد على ذمة نفس القضية .

كان المتهمون قد ادينوا في هذه القضية عام 2012 أمام محكمة جنايات القاهرة، ولكن محكمة النقض أسقطت هذا الحكم وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة بعد الطعون التي قدمتها هيئة الدفاع عنهم، لينالوا حكم البراءة في العام التالي .2013

كان فهمي قد صدر بحقه في هذه القضية حكم السجن 15 عاماً ، فيما صدرت امكام بحق الخمسة الباقين بالسجن تتراوح ما بين ثلاثة الى عشر سنوات .