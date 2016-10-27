مسعود البارزاني: البيشمركة لن تدخل الموصل

بغداد ـ د ب أ ـ أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، اليوم الخميس، أن قوات البيشمركة لن تدخل مدينة الموصل، مبيناً أنه لا يمكن تحديد وقت دخول المدينة، معتبراً أن هجوم “داعش” على كركوك كان محاولة لتغطية “فشل” التنظيم في معركة الموصل.

وقال البارزاني في مؤتمر صحفي مع رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم في محور الخازر بمحافظة نينوى إنه “لا يمكن تحديد وقت دخول مدينة الموصل”، مبيناً أن “قوات البيشمركة لن تدخل المدينة، وأن قوات مكافحة الإرهاب هي من ستدخل للمدينة”.

وبشأن هجوم “داعش” على محافظة كركوك الجمعة الماضي، أضاف البارزاني، أن “ما قام به داعش في كركوك كان لتغطية فشله وهزيمته في هذه المعركة الكبرى(معركة الموصل)”، متابعاً “أرسلنا بعض القوات للسيطرة على الموقف في كركوك لكن القوات المتواجدة سيطرت على الموقف قبل وصول القوات المرسلة”، حسبما ذكر موقع( السومرية نيوز).

وتواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة “داعش”، وذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر في 17 تشرين أول/أكتوبر ، لتحرير نينوى.