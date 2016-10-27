قاض فرنسي سيحقق في اختفاء فرنسيين سوريين اثنين في سوريا عام 2013





باريس ـ أ ف ب ـ قال مصدر قضائي الخميس لوكالة فرانس برس ان قاضيا فرنسيا سيحقق للمرة الاولى في انتهاكات تنسب للنظام السوري وذلك بعد ان قررت نيابة باريس بدء تحقيق حول اختفاء مواطنين سوريين يحملان ايضا الجنسية الفرنسية بعد توقيفهما في سوريا العام 2013.

وعهد بالتحقيق القضائي الذي فتح الخميس الى قاضي تحقيق وذلك بتهم “اعمال تعذيب” و”اختفاء قسري” و”جرائم ضد الانسانية” ، بحسب المصدر ذاته. وكان تم توقيف مازن دباغ وابنه باتريك في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وانقطعت اخبارهما مذاك.