القبض على محطّم نجمة ترامب في ممر المشاهير في هوليوود





لوس انجليس- د ب أ- قالت الشرطة في لوس انجليس، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على الرجل الذي ظهر في شريط فيديو وهو يحطّم نجمة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الامريكية، دونالد ترامب، على ممر المشاهير في هوليوود عاصمة السينما.

وفي مقابلة إعلامية، اعترف جيمس أوتيس باستخدامه مطرقة ومعول لتحطيم النجمة المصنوعة من التيرازو والنحاس المحفورة في الرصيف على طول شارع هوليوود.

وقال أوتيس لصحيفة “لوس انجليس تايمز″ إنه بلغه “ما يكفي” من اللغة العدائية للمرشح الرئاسي الجمهوري ” تجاه المرأة وكذلك سلوكه وعنفه الجنسي حيال النساء وضدهن”.

وقدرت الأضرار التي لحقت بنجمة ترامب بنحو 2500 دولار، وقال اوتيس لصحيفة “لوس انجليس تايمز″ إنه سيدفع “بكل سرور” تكاليف تلك التلفيات.

يذكر أن ممر المشاهير (المعروف أيضاً باسم ممشى النجوم) في هوليوود، معلم تاريخي مسجل، يكرم ما يقرب من 2600 من نجوم التلفزيون والسينما، والتسجيلات والاذاعة بنجوم في الرصيف على طول العديد من الشوارع.

وكان ترامب، مرشح الحزب الجمهوري الحالي لرئاسة الولايات المتحدة، تم تكريمه بهذه النجمة في كانون ثان/ يناير عام 2007 لعمله التلفزيوني في برنامج تلفزيون الواقع “ذي أبرنتيس″.