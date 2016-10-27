توقيف مصريين اثنين وجزائري في إيطاليا بشبهات إرهابية





روما- أ ف ب- أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان عن توقيف مصريين اثنين وجزائري الخميس يشتبه في ضلوعهم في التحضير لأعمال إرهابية دولية.

وأوضح وزير الداخلية انجيلو الفانو أن المجموعة التي تم تفكيكها “بثت عبر الانترنت دعاية جهادية ونقلت مسلحين من شمال أفريقيا إلى سوريا وليبيا لحساب داعش”.

وأضاف أنه تجري مطاردة شخص رابع في إطار هذه “العملية المهمة” للأمن الايطالي بالتنسيق مع النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في جنوى.

وأوضح البيان أن المجموعة كانت تمارس الاستقطاب عبر الانترنت إضافة إلى الدعاية من خلال أسماء مستعارة وحسابات وهمية.