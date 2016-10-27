منظمة تابعة للأمم المتحدة تشير إلى أخطار بيئية في الموصل





المشراق (العراق)- أ ف ب- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للبيئة في بيان الخميس تسجيل أضرار بيئية نجمت عن حرق الجهاديين منشآت نفطية ومصانع، مع بدء عملية استعادة الموصل من قبضة الإسلاميين المتطرفين قبل عشرة أيام.

وأوضحت المنظمة أنه “تم تحديد 19 بئراً نفطية مشتعلة عقب إطلاق العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل (…) و حرق مخزونات من غاز ثاني أكسيد الكبريت في مرفق صناعي مما أدى إلى تكوين سحابة سامة كبيرة”.

وكان الجهاديون الذين استولوا على المدينة قبل عامين سعوا إلى إشعال حرائق في محاولة لتعطيل الأقمار الصناعية والغارات الجوية، من دون جدوى، بحسب محللين.

وأشارت المنظمة إلى “كوارث صحية خطيرة من اختناق وأمراض الجهاز التنفسي (…) يتعرض لها المدنيون” مشيرة إلى “تعرّض أكثر من ألف شخص أواخر الأسبوع الماضي في نواحي منطقة القيارة وإجحالة ومخمور للاختناق نتيجة لاستمرار الانبعاثات السامة من حقول النفط والكبريت بالمنطقة بعد احتراق مصنع المشارق”.

وتابعت “تدخلت الأمم المتحدة للبيئة، من خلال وحدة البيئة المشتركة وسهلت عمل خبراء المواد الخطرة الذين قدموا المشورة الفنية حول كيفية التعامل مع الحريق (…) ومحطة المياه ما أدى إلى تسرب غاز الكلور وإصابة نحو 100 من المدنيين الذين استدعت حالتهم العلاج الطبي”.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن أعلن السبت الماضي إخماد الحريق الذي أضرمه جهاديون في معمل كبريت المشراق جنوب مدينة الموصل.

وأكد مسؤولون عراقيون الخميس السيطرة التامة على الحريق، في حين قال مسؤول عسكري إن الانبعاثات السامة أدت إلى وفاة شخصين.

وشنت القوات العراقية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري عملية واسعة لاستعادة السيطرة على الموصل ثاني أكبر مدن العراق وآخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.