﻿الأوساط الرسمية والفنية المغربية تولي اهتماما لاعتقال السلطات الفرنسية الفنان سعد لمجرد

الرباط ـ «القدس العربي»: تولي الأوساط الرسمية والفنية المغربية اهتماماً باعتقال السلطات الفرنسية للفنان المغربي سعد لمجرد بالعاصمة الفرنسية بتهمة محاولة الاغتصاب وهي تهمة كانت قد وجهت للمجرد في الولايات المتحدة الامريكية قبل 6 سنوات.

وكلفت السفارة المغربية في باريس محامياً فرنسياً لمتابعة الملف وقالت مصادر السفارة إنها تتابع الموضوع، وتجري اتصالات من أجل ضمان حقوق النجم المغربي فيما أكد محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة المغربي اعتقال المغني سعد لمجرد في باريس يوم اول امس الأربعاء ووضعه تحت الحراسة النظرية بعد اتهام فتاة له بمحاولة اغتصابها قال «إنه يتابع شخصيا خبر اعتقال المغني المغربي وهو في اتصال مباشر مع المسؤولين الفرنسيين لمعرفة ملابسات حادث الاعتقال».

وقالت صحيفة ”le monde” الفرنسية، امس الخميس نقلاً عن مصادرها الأمنية، إن الفتاة التي تقدمت بشكاية ضد الفنان المغربي سعد لمجرد تحمل الجنسية الفرنسية وأنه تم تمديد الحراسة النظرية، في حق الفنان المغربي، إلى غاية يوم غد (اليوم) الجمعة 28 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري.

وتقدمت الفتاة التي كانت ترافق سعد في فندق «ماريوت» في «شانزيليزيه» في العاصمة باريس، بشكوى ضده اتهمته انه حاول اغتصابها واستعانت الشرطة بكاميرات مراقبة، وقامت بمحاولة رصد لمجرد اغتصاب مرافقته.

وأمضى لمجرد ليلة الأربعاء- الخميس وراء القضبان في ”الزنزانة” بعدما رُفض إخلاء سبيله مقابل التعهد بعدم مغادرة الأراضي الفرنسية، حيث يخضع للحراسة في أحد مراكز الشرطة في العاصمة، ليعرض على النيابة العامة وهو ما يهدد مصير الحفل الذي كان من المفترض أن يحييه غداً السبت في قصر المؤتمرات في باريس التي قصدها لهذا السبب.

وليست هذه هي أول مرة يعتقل فيها بسبب قضية تحرش، فقد سبق أن اعتقل في أمريكا عام 2010 على خلفية قضية تحرش قبل أن يطلق سراحه بكفالة ثم يفر من الولايات المتحدة.

ودعا سعد لمجرد يوم 7 شباط/ فبراير 2010، الضحية المفترضة إلى شقته بنيويورك وحاول التقرب منها فقابلته بالرفض. فحاول اغتصابها بعد أن قام بتعنيفها، وفق ما نقلت صحيفة «دايلي نيوز» الأمريكية عن وثائق من المحكمة العليا في بروكلين (نيويورك). وصباح امس الخميس قالت الممثلة نزهة الركراكي، أم الفنان المغربي إنها ليست لديها دراية بما يقع لابنها، «ولدي في فرنسا وأنا في المغرب، أنا ما عارفة والو» (لا أعرف شيئاً) ودعت وزير الثقافة «لأن يتحمل مسؤولية قوله». وأضافت أنها لم تتواصل إلى حدود الساعة، رفقة زوجها، الفنان البشير عبدو، بالمحامي المسؤول عن قضية ابنها، لأنها تركت كل الإجراءات، والتفاصيل في يد فريق عمله الموجود معه في عين المكان. كما قالت إنها لن تسافر إلى فرنسا، وستبقى في المغرب. وقال موقع «بابوبي» الفرنسي الساخر إن نجم الأغنية المغربية الشبابية، سعد لمجرد اعتقل من الشرطة الفرنسية في باريس، من داخل فندق «ماريوت شانزيليزيه»، على إثر اتهامه من طرف فتاة بمحاولة اغتصابها بعد أن قضت معه ليلة «ماجنة». وينتظر أن يمثل المجرد اليوم الجمعة أمام قاضي التحقيق في باريس بتهمة احتجاز فتاة ومحاولة الاغتصاب وسيطلب دفاع لمجرد متابعته في حالة سراح، وفي حاله رفض قاضي تحقيق طلب السراح المؤقت، سيظل تحت الحراسة النظرية مدة 48 ساعة ثانية.

وأكد محام في باريس أن الفنان المغربي مهدد بعقوبة حبسية قد تصل إلى 15 سنة في حال ثبتت عليه تهمة الاغتصاب حتى وإن تنازلت الفتاة الفرنسية عن الدعوة، فالقضاء الفرنسي لا يطوي الملف، بل يحاكم المتهم، «هذا ما يميز القانون الفرنسي». واضاف المحامي «تنازل الفتاة يعطي السلطة للدولة وتصبح هي من تتابعك، وبالتالي العقوبة الحبسية تبقى 15 سنة دون أي تغيير».

وعن اختفاء الفتاة الفرنسية فور وقوع الحادث، علق المحامي، «من الطبيعي أن تختفي الفتاة، لأنه من الواجب حماية الضحية التي تكون في حالة اكتئاب، وبالتالي يمكن أن تطرأ عليها تغيرات يمكن أن تغير أشياء عديدة في القضية».

وفي حال عدم ثبوت التهمة على سعد لمجرد، قال المحامي، «إن من حقه أن يرفع حينها دعوى قضائية خاصة بحكم أنه شخصية عمومية، ويتم الأخذ بعين الاعتبار المس بالسمعة وتشويه صورته الخ..».

وقال إنه غالباً ما يستغرق التحقيق مدة طويلة، قد تصل لأشهر، موضحاً أنه «بعد انتهاء الحراسة النظرية، التي ستستمر لـ48 ساعة، يمكن للقاضي أن يأمر، بإخضاعه للحراسة المؤقتة خوفاً من الهرب، كما يمكن أن يمنحه سراحاً مؤقتاً بشرط أن يتم تجريده من جواز سفره. وتداول نشطاء أول صورة للفنان المغربي، لحظة اعتقاله، حيث ظهر في الصورة مصفد اليدين، فيما الشرطة تقتاده من الفندق نحو سيارتها وكان آخر شخص، التقى به الفنان المغربي قبل اعتقاله الفنان الكوميدي جاد المالح بعد حضوره حفله الكوميدي، ليكون أول لقاء بين الفنانين المغربيين. ونشر لمجرد صورة سيلفي مع المالح، وعبر عن فرحته بلقائه مع الكوميدي لأول مرة، وشكره على الأمسية، التي قضياها معاً. وقالت إدارة قصر المؤتمرات في باريس، إن حفل سعد لمجرد لم يتم إلغاؤه، وما زال مبرمجاً يوم السبت كما كان معلناً وأنهم يعلمون بأمر اعتقال لمجرد، لكن لم يتوصلوا بأي تأكيد من الشرطة يفيد بفرضية إلغاء الحفل وهو ما اعتبر إشارة على إطلاق سراح لمعلم قبل السبت. وقرر مجموعة من الفنانين المغاربة السفر إلى فرنسا لمؤازرة زميلهم سعد لمجرد.