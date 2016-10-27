﻿مشهد معقد على الساحة الشامية و «أحرار الشام» تصر على قتال «جند الأقصى» حتى وإن بايعت الجولاني

القائم ـ «القدس العربي»: كشف مصدر خاص من المعارضة السورية لـ»القدس العربي» أن وساطات أجراها المنظر الأردني المعروف في الأوساط الجهادية أبو محمد المقدسي كانت وراء قبول «جند الأقصى» حلّ نفسها وإعلان بيعتها لـ»جبهة فتح الشام» التي قبلتها بناء على الوساطة من أجل تجاوز الأزمة بين جند الأقصى و»حركة احرار الشام».

وقال المصدر لـ «القدس العربي»، إن قيادات «حركة أحرار الشام» ترفض «إيقاف القتال ضد جند الأقصى»، مشيراً إلى أن التيار الأكبر تأثيراً في الحركة الذي يقودة لبيب نحاس اعتبر «اعلان بيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام مجرد تكتيك خاص بالجبهة لزيادة نفوذها وقوتها».

ونقل عن قيادي في «أحرار الشام» من تيار لبيب نحاس، قوله، إن «الأيام المقبلة سوف تشهد توترات وخلافات بين قيادتي احرار الشام وفتح الشام التي قبلت بيعة جند الأقصى دون تشـاور مسـبق مع أحـرار الشـام».

وأضاف، أن الذين تفاوضوا على «بيعة جند الأقصى لجبهة فتح الشام ليسوا اشخاصاً مخولين بالتفاوض وليسوا اهلاً له طالما لم يأخذوا بنظر الاعتبار موقف حركة احرار الشام في خطوة متسرعة لن تغير من واقع إصرار الحركة على قتال جند الأقصى تحـت أي ظـرف كان»، حـسب تعبـيره.

ولا تزال الفصائل التي أعلنت الحرب على «جند الأقصى» تتمسك بموقفها حتى بعد الإعلان عن بيعة «الجند» لـ»جبهة فتح الشام»، لكن المصدر الخاص قال لـ «القدس العربي» إن بإمكان «جند الأقصى تفادي حرب الفصائل عليها إذا استجابت لشروط تلك الفصائل بإعلان حل نفسها وتسليم أسلحتها ومعداتها ومقراتها إلى حركة احرار الشام وتسليم كبار قادتهم انفسهم إلى محكمة شرعية وبالأخص الذين تورطوا بقتل أبو منير الدبوس القائد في حركة احرار الشام».

وتحدث المصدر في سياق آخر عن «ضغوط كبيرة مارسها أبو محمد المقدسي على كل من جند الأقصى وجبهة فتح الشام لايجاد مخرج من الأزمة مع حركة احرار الشام ساعدته في ذلك ضغوطات داخل الحركة من بعض الكوادر التي اعتزلت مع عشرات الجنود قد يؤدي التغاضي عن موقفها إلى حدوث انشقاقات وفتنة داخلية»، لكن المصدر قال: «كانت خطوة متسرعة جداً وغير مدروسة زادت من تعقيد الموقف وقد تثير مشاكل بين قيادات فتح الشام والأحرار على الرغم من العلاقات القوية التي تربط بين هذه القيادات على المستوى الشخصي والعلاقات الأكثر قوة على المستوى التنظيمي والميداني»، حسب قوله.

وأشار، نقلاً عن قيادات في «حركة أحرار الشام»، كما قال، إلى ان «حركة احرار الشام تشك في مصداقية جند الأقصى وبيانها بحل نفسها وانه مجرد بيان لتفادي المزيد من الاستئصال الذي سيلاحق جنودهم طالما لا زالت هيكلة الجند كما هي وتشكيلاته كما هي، لذلك فان اعلان البيعة لا يعني الكثير وستستمر الفصائل في مطاردة جند الأقصى حتى لو اندمجوا في جبهة فتح الشام ما لم يتم الامتثال إلى شروط الفصائل التي وقعت على بيان اعلان قتال جند الأقصى»، حسب تعبيره.

ورأى، ان «جبهة فتح الشام» وقائدها أبو محمد الجولاني هم الان في وضع «صعب جداً حيث يتوجب عليهم فعل المستحيل لمنع حركة احرار الشام والفصائل الأخرى من ملاحقة جند الأقصى من جهة، والتزامها بالدفاع عن جنود جند الأقصى الذين اعلنوا البيعة للجولاني».