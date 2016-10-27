﻿‏أمريكا تؤكد و«الدفاع التونسية» تنفي استخدام واشنطن قاعدة عسكرية في أراضيها لضرب تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا‏

عواصم – وكالات : نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أنباء ترددت في وقت سابق الأربعاء عن استخدام الولايات المتحدة قاعدة عسكرية ‏في بلاده لضرب أهداف لتنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا المجاورة. ‏

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها «بلحسن الوسلاتي»، مساء الاربعاء ، تعقيبا على ما نقلته وسائل إعلام أجنبية عن مصادر ‏لم تسمها في الحكومة الأمريكية قولها إن واشنطن تستخدم حاليا قاعدة جوية تونسية لشن عمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ‏باستخدام طائرات بدون طيار.وبسؤاله عبر الهاتف بشأن استخدام الولايات المتحدة لقاعدة عسكرية تونسية لضرب التنظيم ‏في ليبيا، رد المتحدث باسم الدفاع التونسية قائلا: «ننفي ذلك».‏

وحسب «الوسلاتي»، أكد وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة تونس، عدم وجود ‏قاعدة عسكرية أمريكية في بلاده.‏وقال الحرشاني، في تصريح بثته وكالة الأنباء التونسية الرّسمية، في وقت سابق الاربعاء ، إن «تونس حصلت مؤخرا على ‏منظومة استعلام وطائرات مراقبة دون طيّار من الولايات المتحدة في إطار التعاون العسكري بينهما، وذلك بهدف كشف ‏التهديدات والتحركات المشبوهة». ‏

وفيما يتعلق بوجود عسكريين أجانب في تونس، أوضح الحرشاني في التصريح ذاته أن ذلك «يدخل في مجال التعاون الدولي ‏العسكري على غرار جميع الجيوش، وذلك ضمن برامج تقوم بضبطها لجان عسكرية مشتركة، في إطار المصالح المشتركة ‏واحترام السيادة الوطنية».

‏وكانت مصادر حكومية أميركيةأعلنت الأربعاء، أنها تستخدم قاعدة جوية تونسية لشن عمليات ضد تنظيم الدولة الأسلامية في ‏ليبيا بطائرات من دون طيار وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.‏وقال المسؤولون إن الطائرات تخرج من تونس منذ أواخر حزيران / يونيو وهي الآن جزء من هجوم أمريكي لدعم ‏القوات الليبية التي تقاتل لطرد الدولة الإسلامية من مدينة سرت.‏

ووافقت الحكومة التونسية على مقترح الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص نقل محطة استعلامات عسكرية أمريكية من ‏جزيرة صقلية الإيطالية إلى مدينة الهوارية جنوب تونس،حيث جرى ذلك خلال زيارة الباجي قايد السبسي إلى واشنطن في ‏شهر أيار / مايو العام الماضي حيث جرى توقيع اتفاقية سرية ضمن جملة الاتفاقيات الأخرى.‏

وحسب تقارير إيطالية، فقد أمضى السبسي على الاتفاقية مقابل 182 مليون دولار، في حين كانت واشنطن ستمنح مبلغًا ‏قيمته 780 مليون دولار لإيطاليا في حال موافقتها على استقبال المحطة.وذكر المصدر ذاته أن التقارير الإيطالية أكدت أن ‏الولايات المتحدة الأمريكية نقلت معدات قاعدتها العسكرية للتنصت اللاسلكي من مدينة نيشامي بجزيرة صقلية الإيطالية، ‏إلى مدينة الهوارية من ولاية نابل.‏

ويوسع استخدام القاعدة التونسية التي كانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أول من يتحدث عنها القدرات العسكرية الأمريكية لجمع المعلومات عن الدولة الإسلامية في ليبيا. والمناطق الأفريقية الأخرى التي أطلقت إليها طائرات بدون طيار وهي النيجر وجيبوتي بعيدة عن ليبيا.وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن طائرات ريبر بدون طيار تابعة لسلاح الطيران يشغلها حاليا أمريكيون وتستخدم حاليا للمراقبة فقط. وتملك مثل هذه الطائرات غير المأهولة إمكانات حملة أسلحة.

وقال الكولونيل في الجيش الأمريكي مارك تشيدل المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا «يوجد عسكريون أمريكيون يعملون مع قوات الأمن التونسية في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات من مصادر متعددة وتشمل منصات جوية».

وقال تشيدل إن تونس وهي شريك وثيق لواشنطن في مكافحة الإرهاب طلبت معدات عسكرية إضافية وتدريبا من واشنطن ‏بعد هجمات مميتة نفذها متشددون العام الماضي وتسلمت أكثر من 250 مليون دولار في شكل مساعدات أمنية.‏

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ، الصادرة الاربعاء، ان وزارة الدفاع الامريكية (بنتاجون) وسعت سرا ‏شبكتها ‏العالمية من قواعد الطائرات بدون طيار لتشمل شمال افريقيا حيث نشرت طائرات بدون طيار وعسكريين في ‏منشأة في ‏تونس للقيام بمهام تجسس في ليبيا المجاورة.‏وان طائرات بدون طيار من طراز ريبر تابعة لسلاح الجو الامريكي بدأت الطيران من ‏قاعدة في تونس في ‏شهر حزيران/يونيو الماضي ولعبت دورا رئيسيا في توسيع نطاق الهجمات ضد تنظيم الدولة ‏الاسلامية في ليبيا المجاورة .‏

واضافت ان ادارة اوباما ضغطت من اجل الحصول على قاعدة في تونس كجزء من استراتيجية امنية للشرق الاوسط ‏الكبير ‏تدعو الى وضع طائرات بدون طيار واطقم صغيرة للعمليات الخاصة في عدد من المنشآت تستطيع منها ‏استهداف المسلحين ‏الذين يمكن ان يشكلوا تهديدا للغرب .‏ ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين امريكيين، تحدوثوا بشرط عدم ذكر اسمائهم، قولهم ان الطائرات بدون ‏طيار، التي تنطق من ‏تونس غير مسلحة حاليا، وانها تستخدم لجمع معلومات استخباراتية عن أهداف التنظيم في مدينة ‏سرت في ليبيا حيث قامت ‏الولايات المتحدة باكثر من 300 هجوم جوي منذ شهر آب/اغسطس الماضي.‏

يذكر ان الولايات المتحدة تشن هجمات جوية منذ اول اب/اغسطس الماضي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت لدعم ‏‏قوات عملية البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية بناء على طلب الأخيرة ، في قتالها لطرد التنظيم ‏من ‏المدينة.‏وفي أيار/ مايو الماضي، سلمت واشنطن وزارة الدفاع التونسية مساعدات تتمثل في منظومة مراقبة للحدود ومكافحة ‏‏الإرهاب بقيمة 20 مليون دولار تتكون من طائرات بدون طيار وسيارات رباعية الدفع.‏

وكانت الولايات المتحدة قدمت دعما أمنيا لتونس في عامي 2014 و2015 يتمثل في معدات إنارة ووسائل رؤية ليلية ‏‏وزوارق بحرية ووسائل لمكافحة الألغام. يشار أن تونس استكملت بناء الساتر الترابي على طول 250 كيلومترا على ‏الحدود ‏مع ليبيا، في انتظار تدعيمه بتقنيات مراقبة إلكترونية من خلال التعاون مع ألمانيا وواشنطن للحيلولة دون تسلل ‏الجماعات ‏المسلحة وتنفيذ العمليات الإرهابية.‏