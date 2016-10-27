﻿الاتحاد الأوروبي يشيد بتقدم المغرب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017

الرباط -الأناضول: أشاد الاتحاد الأوروبي أمس الخميس بتقدم المغرب في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال2017» الصادر عن البنك الدولي.

وقال بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي في الرباط ان «التصنيف الجديد يعكس دينامية الإصلاحات التي اعتمدها المغرب.. الاتحاد يدعم القطاع الخاص من أجل أن يصبح أكثر إنتاجية».

وتمكن المغرب من تحسين ترتيبه، في التقرير الصادر الثلاثاء الماضي، إلى 68 عالمياً من بين 190 اقتصاداً، صعوداً من 75 في تقرير العام الماضي.

ونوه البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو 430 مليون درهم (43 مليون دولار)، وبرنامج دعم الاستثمارات والصادرات بـ 430 مليون درهم (43 مليون دولار)، ومجموعة برامج اعتمدها المغرب.

وكشف البنك الدولي عن تقريره السنوي «Doing Business 2017» الذي يصنف 190 دولة وفق قدرتها على توفير بيئة أعمال مناسبة للمشاريع الجديدة والقائمة حول العالم من خلال 10 معايير.

وتناقش المعايير العشرة قضايا: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الإئتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يواكب المغرب في 5 برامج للإصلاح، تتعلق باعتماد إجراء الكتروني بخصوص إنشاء المشاريع الجديدة والخفض من تكاليف هذا التسجيل، وتوحيد إجراءات التسجيل بخصوص نقل الملكية، وتسهيل الحصول على قروض، وحماية المساهمين الصغار من خلال شفافية المعاملات، وتقوية التجارة الخارجية.

وتَصَدَر المغرب في التقرير، دول شمال إفريقيا، وصعد للمرتبة الثالثة على المستوى الأفريقي، والرابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، تعتبر هذه النتيجة الايجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال ذات أهمية بالغة.