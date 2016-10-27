﻿أسهم البنوك تدعم البورصات الخليجية وسط أجواء عالمية ضعيفة

دبي – رويترز: دعمت أسهم البنوك، التي تراجعت في وقت سابق هذا الشهر بفعل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة، عددا من البورصات الخليجية أمس الخميس، رغم انخفاض الأسواق الآسيوية وأسعار النفط.

وكان أداء قطاع البنوك السعودية قويا منذ إصدار كبير لسندات سيادية الأسبوع الماضي، وهو ما قلل جزئيا المخاوف من شح للسيولة في الاقتصاد.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.5 في المئة مسجلا مكاسب لليوم السابع على التوالي، لتصل مكاسب المؤشر في تلك الفترة 13.3 في المئة. ودعم ذلك المؤشر العام للسوق السعودي للأسهم ليرتفع 0.9 في المئة، رغم تداولات متواضعة ومنخفضة عن جلسة الأربعاء وهي اشارة فنية سلبية.

واتسم أداء قطاع البتروكيميائيات السعودي بالضعف مقارنة بالسوق عموما، لكن سهم «بترورابغ» زاد 3.8 في المئة، بعدما قالت الشركة انها تظل ملتزمة بتنفيذ إصدار حقوق أعلنت عنه لأول مرة العام الماضي.

وارتفع سهم بنك الخليج الأول الذي مقره أبوظبي 3.2 في المئة، بعدما سجل زيادة في صافي أرباح الربع الثالث لتصل إلى 1.86 مليار درهم (507 مليون دولار)، صعودا من 1.42 مليار درهم، فيما يرجع جزئيا إلى مكاسب من مبيعات عقارية. وبلغ متوسط توقعات المحللين لأرباح البنك 1.37 مليار درهم.

وقفز سهم بنك أبوظبي الوطني 1.2 في المئة، بعدما سجل البنك استقرارا في أرباح الربع الثالث متماشيا مع توقعات المحللين. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة.

مع ذلك هبط سهم «إتصالات» الإماراتية 1.3 في المئة، بعدما حققت الشركة صافي ربح بعد دفع رسوم بلغ 1.9 مليار درهم، وهو ما يقل عن توقعات المحللين. وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صافي ربح قدره 2.24 مليار درهم.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة في تداولات متواضعة، في الوقت الذي ارتفع فيه سهم بنك دبي الإسلامي 0.6 في المئة. وصعدا سهم «إعمار» العقارية 1.9 في المئة وسهم «شعاع كابيتال» 2.24 في المئة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة، في الوقت الذي صعد فيه سهم شركة «صناعات قطر» المتخصصة في البتروكيميائيات والمعادن 3.8 في المئة.

لكن سهم «أعمال» المتخصصة في الاستثمار -وهو أكثر الأسهم تداولا في جلسة أمس- هبط 1.5 في المئة بعدما أعلنت الشركة انخفاض أرباحها 3.6 في المئة في الربع الثالث.

وتراجع سهم «الخليج الدولية للخدمات» 4.2 في المئة، بعدما هوت أرباح الشركة 87 في المئة في الربع الثالث إلى 28.3 مليون ريال (7.8 مليون دولار). وكانت «كيو.إن.بي للخدمات المالية» قد توقعت أن تحقق الشركة القطرية أرباحا بقيمة 78.2 مليون ريال.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة مدعوما بصعود أسهم شركات التطوير العقاري. وقفز سهم «إعمار مصر» 6.5 في المئة، بينما زاد سهم «بالم هيلز للتعمير» 3.1 في المئة.

وزادت التكهنات في الأيام الماضية بأن خفضا آخر للجنيه المصري بات وشيكا، وأن الشركات العقارية قد تستفيد إذا تسبب تخفيض قيمة العملة في تدفق تمويلات أجنبية إلى البلاد. ويشترى المصريون العقارات كوسيلة للتحوط في مواجهة التضخم.

وصعد سهم «حديد عز» -الذي يقبع قرب أدنى مستوياته في عام- 4.8 في المئة. وقد يساهم إجراء خفض لقيمة الجنيه المصري في الحد من واردات الصلب الصينية إلى البلاد.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية زاد المؤشر 0.9 في المئة إلى 5936 نقطة. كما زاد مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 3318 نقطة. وزاد أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6 في المئة إلى 4293 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10371 نقطة. كما ارتفع المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1148 نقطة.

وهبط المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5398 نقطة. كما هبط المؤشر العماني 0.3 في المئة إلى 5497 نقطة.

وفي مصرصعد المؤشر 1.0 في المئة إلى 8343 نقطة.