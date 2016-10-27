﻿«واحة آيلة» مشروع سعودي أردني في العقبة للنهوض بالسياحة

العقبة – الأناضول: من بعيد، تظهر منشآت بدأت بالارتفاع قرب الشاطيء الشمالي لمدينة العقبة الجنوبية تعود لمشروع «واحة آيلة»، أحد الاستثمارات السعودية الأردنية المشتركة بقيمة إجمالية تقدر بـ 3 مليارات دولار.

وتعد «واحة آيلة» واحدة من أضخم المشاريع الاستثمارية السياحية والسكنية في مدينة العقبة، على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، تعود ملكيتها لشركة «واحة آيلة للتطوير» المملوكة من مجموعة «أسترا» السعودية بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتعد العقبة قبلة سياحية رئيسية للسياح الوافدين والمحليين، وتطل على البحر الأحمر وتحتوي على العديد من المشاريع والمنتجعات السياحية.

يقول سهل دودين، المدير التنفيذي للمشروع «يتميز المشروع بواجهة بسيطة على خليج العقبة قدرها 235 متراً، لكنه أضاف 17 كم من الواجهات المائية الأضافية من خلال إقامة مجموعة بحيرات صناعية تبلغ مساحتها 750 دونماً، وإقامة مجموعة من المرافق التجارية والسياحية والسكنية والترفيهية المحيطة بها».

وأضاف أن المشروع سيضم مجموعة من الفنادق والوحدات السكنية والتجارية والترفيهية المطلة على البحيرات الصناعية والشواطئ الصناعية الجديدة، التي تمت أضافتها لمدينة العقبة.

وتشمل المرحلة الأولى إقامة حوالي 300 وحدة سكنية، تم إنشاء حوالي 150 منها وبيع 50 في المئة من إجمالي عددها لأردنيين، «وهي ذات إطلالة مائية جيدة، وتم تسليمها لأصحابها».

وتعمل السلطات المحلية في العقبة على تعزيز صناعة السياحة في المدينة الوحيدة التي تطل على بحر مفتوح في المملكة، والقريبة من مدينة البتراء الأثرية، التي يقصدها أكثر من مليوني سائح سنوياً.

وتأثرت صناعة السياحة الأردنية سلباً بالتوترات الأمنية في دول الطوق الشمالية والشرقية (العراق وسوريا)، وتراجع عدد السياح الوافدين إليها بنسبة 8 في المئة في 2015.

وأضاف دودين «يضم المشروع وسطاً تجارياً، وفندق حياة ريجنسي بسعة 286 غرفة فندقية، أضافة إلى محال تجارية مساحتها 11 ألف متر مربع ومجموعة من الوحدات السكنية، ويضم أول ملعب غولف رسمي في الأردن».

من جهته، اعتبر شرحبيل ماضي، مفوض السياحة والاستثمار في سلطة العقبة، أن «آيلة من المشاريع التي ستضع العقبة على الخارطة السياحية العالمية لكثير من الشرائح التي لم تزرها».وأضاف في مقابلة جرت أمس ان المشروع «سيستقطب بالتحديد ذوي الدخل العالي ورجال الأعمال والأثرياء، الذي يهتمون بزيارة مثل هذه المشاريع، خصوصاً في ظل وجود ملعب الغولف الذي يستقطب الكثير من الجنسيات».

وتستقبل مدينة العقبة ما يقرب من نصف مليون سائح سنوياً، ويوجد فيها 4500 غرفة فندقية، وستزيد 4000 غرفة أضافية بحلول 2020 ليصبح إجماليها 8500.

وتجاوزت مساهمة القطاع السياحي 12 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، بينما تساهم منطقة العقبة سياحياً وتجارياً وصناعياً بنسبة تتجاوز 25 في المئة من الدخل المحلي.

وحسب دودين ستقام إنشاءات المنطقة السياحية الجديدة على عدة مراحل، تنتهي المرحلة الثانية مطلع 2018، وتشمل استكمال بناء وحدات سكنية وسياحية وتجارية، على أن تنتهي جميع مراحل المشروع في 2025.