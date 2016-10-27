﻿اقتصاد بريطانيا ينمو بقوة في الربع/3 رغم المخاوف من أضرار الانفصال

لندن – رويترز: قال وزير بريطاني أمس الخميس ان قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي سيعني أيضا مغادرة السوق المشتركة للاتحاد.

وأبلغ ديفيد مانديل، وزير الدولة لشؤون إسكتلندا، مشرعين إسكتلنديين في جلسة استماع خاصة بشأن تداعيات تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد «إذا كنا نغادر الاتحاد الأوروبي فإننا نغادر السوق الموحدة».

والآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوصولها إلى السوق المشتركة للاتحاد التي تضم 500 مليون مستهلك تبقى غير واضحة.

وتخشى الشركات والأسواق المالية أنه إذا فقدت بريطانيا دخولا غير مقيد إلى السوق الموحدة فإن اقتصادها سيعاني. وتسببت مخاوف من احتمال حدوث هذا في هبوط حاد للجنيه الإسترليني.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عندما سئل عما إذا كانت تصريحات مانديل تعبر عن سياسة حكومية «لم نبدأ بعد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي… من الواضح أننا سننخرط حينها في عملية تفاوض مع الاتحاد الأوروبي وستشكل مسائل من هذا القبيل جزءا من الحوار. ما نحاول الحصول عليه هنا هو أفضل ترتيب ممكن للتجارة والعمل داخل أوروبا في قطاعات السلع والخدمات».

على صعيد لآخر أظهرت أرقام اقتصادية جديدة ان الاقتصاد البريطاني لم يتباطأ إلا قليلا في الربع الثالث من العام، رغم صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يساهم في تقليص احتمالات خفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة مجددا الأسبوع المقبل.ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المئة في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهي وتيرة تقل عن معدل النمو القوي غير المعتاد البالغ 0.7 في المئة الذي سجله في الربع الثاني، لكنها تفوق متوسط التوقعات بنمو نسبته 0.3 في المئة فقط في استطلاع أجرته رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين.

وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ارتفع النمو إلى 2.3 في المئة مسجلا أسرع وتيرة له في أكثر من عام، وفقا للبيانات الأولية الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية.

ومن المرجح أن يقول مؤيديون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ان هذه الأرقام تدعم الحجج التي طرحوها خلال حملة الاستفتاء، والتي مفادها أن التحذيرات من أضرار كبيرة تلحق بالاقتصاد البريطاني جراء التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تكن أكثر من إثارة للذعر.

وتحقق النمو الذي فاق التوقعات في الربع الثالث بفضل قطاع الخدمات المهيمن في البلادـ والذي شهد نموا سريعا في الإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني.

وربط مكتب الإحصاءات الوطنية النمو بقوة إيرادات دور العرض السينمائي في يوليو/تموز حينما بدأ عرض أحدث الإصدارات من سلسلة أفلام جيسون بورن وستار تريك إلى جانب أفلام أخرى.

وكان البنك المركزي قال في سبتمبر/أيلول إن القراءة الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية قد تظهر نموا بواقع 0.2 في المئة فقط في الربع الثالث.

وسيقرر البنك الأسبوع المقبل ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أكثر، دون أدني مستوى على الإطلاق البالغ 0.25 في المئة الأمر الذي ألمح إليه الشهر الماضي.

وسيولي وزير المالية فيليب هاموند أيضا اهتماما كبيرا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة أمس.

ومن المقرر أن يعلن هاموند عن أول خططه للموازنة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان قد أشار إلى أنه ربما يوافق على رفع مستويات الإنفاق العام، إذا كان ذلك ضروريا لمساعدة الاقتصاد على مواجهة التباطؤ الناجم عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس ان قطاع الخدمات المهيمن على البلاد ساهم بكامل النمو الاقتصادي في الربع الثالث ليرتفع 0.8 في المئة، مقارنة مع الفترة من أبريل نإلى يونيو.

وانكمش الإنتاج الصناعي بما في ذلك قطاع الصناعات التحويلية والبناء، اللذان انخفضا 0.4 في المئة و1.4 في المئة على الترتيب. والانخفاض الذي سجله في قطاع البناء هو الأكبر منذ الربع الثالث من 2012.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية مستندا إلى مؤشره المنفصل لقطاع الخدمات ان القطاع نما في أغسطس/آب وحده بوتيرة شهرية تبلغ 0.2 في المئة، بعد نمو قوي في يوليو تموز حينما ارتفع 0.4 في المئة.