﻿الخطوط القطرية ما زالت متشككة في الحصول على جميع طائرات A350 هذا العام

أمستردام – رويترز: قالت الخطوط الجوية القطرية انها مازالت متشككة في الحصول على جميع طائرات «A350» الاثنتي عشرة التي من المفترض أن تحصل عليها هذا العام، رغم تطمينات من «إيرباص» بعدما أثرت مشاكل في سلسلة التوريد على عملية تسليم الطائرة عريضة البدن.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية «لا أعتقد أننا سنحصل عليها. هذا هو السبب في أننا طلبنا شراء طائرات من بوينغ والتي سنبدأ الحصول عليها العام المقبل لسد الفجوة في تسليمات إيرباص»، في إشارة إلى طلب لشراء ما يصل إلى 100 طائرة من «بوينغ» تقدمت به الشركة القطرية في وقت سابق هذا الشهر.

وتسلمت الخطوط الجوية القطرية أربع طائرات «A350» هذا العام. وقال متحدث باسم «إيرباص» ان الشركة أعادت التأكيد على هدفها المتمثل في تسليم 50 طائرة بما في ذلك بضع طائرات لم تسلم بعد إلى قطر.

وقال الباكر أيضا انه سيواصل ممارسة حقوق الإلغاء في تسليمات الطائرات «A320neo» بعد مشكلات في المحركات. وبدأت شركة صناعة المحركات «برات آند ويتني» في شحن محركات معدلة، لكن الباكر قال إنه يرغب في رؤية المحركات وهى تعمل لمدة عام أو اثنين أولا.

وأضاف قائلا على هامش مؤتمر في أمستردام «يجب أن أقتنع. أرغب في أن يشغلها الآخرون ويقنعوني بأنها على ما يرام. وضع ضمادة على جرح كبير لا يعني أنه عولج».

وقالت «برات آند ويتني» ان محركاتها تعمل بمعدل يبلغ 99.9 في المئة، فيما يخص موثوقية التوجيه لدى ثماني شركات للطيران، وهو ما يعني أن التأخيرات المتعلقة بانطلاق المحرك تتماشي مع معايير القطاع.

ولبت المحركات أو فاقت المستويات المستهدفة للأداء، بما في ذلك انخفاض بنسبة 16 في المئة في استهلاك الوقود مقارنة مع طائرات الجيل السابق.

وقلصت «برات» مؤخرا توقعاتها للتسليمات إلى 150 محركا هذا العام، انخفاضا من 200، بسبب تأخيرات في تصنيع شفرة المروحة. لكن كريغ هايز، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد تكنولوجيز»، قال ان الشحنات من المتوقع أن تزيد إلى اكثر من المثلين العام القادم لتصل إلى 350.

وقال الباكر إنه يتوقع حاليا استكمال اتفاق لشراء 49 في المئة من شركة الطيران الإيطالية «مريديانا» بحلول مطلع العام المقبل، مضيفا أنه مازال هناك شروط محددة يجب تحقيقها.

وكان مسؤولون نقابيون قالوا ان الصفقة قد ينجم عنها خسارة نحو 400 وظيفة، وخفض الأجور بنسبة 20 في المئة، مقارنة مع الأجور المنصوص عليها في العقود الجماعية الوطنية لقطاع الطيران الإيطالي.

وقال «لسنا جمعية خيرية. لسنا هناك لخلق وظائف.. يجب على الناس أن ينالوها عن استحقاق».

من جهة ثانية تتوقع الخطوط الجوية القطرية أن تستغرق المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقات جديدة لخدمات النقل الجوي عدة سنوات. وقالت الشركة القطرية انها ستركز على ضمان ألا تتسبب بنود مزمعة للاتحاد بشأن المنافسة العادلة في الإضرار بها.

وقال أكبر الباكر «مازلنا في المراحل المبكرة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأحد المجالات التي تثير اهتمامنا بوجه خاص هي بنود المنافسة العادلة».

وكانت المفوضية الأوروبية قالت العام الماضي انها ترغب في إبرام اتفاقات للنقل الجوي على مستوى أوروبا مع عدد من الدول، بينها الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وأضافت أنها تتطلع لإدراج أحكام للمنافسة العادلة، وأنها قد تبحث تدابير لمعالجة الممارسات غير العادلة خارج الاتحاد.

وتحدد مثل هذه الاتفاقات التي تجري على أساس ثنائي في الوقت الحالي وجهات ومعدلات رحلات شركات الطيران الأجنبية من وإلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الباكر انه يرحب بالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي التي يأمل في أن تفتح الأسواق بالكامل أمام الخطوط القطرية، لكنه يشعر بالقلق من استغلالها لتمرير سياسات حماية تجارية.

وقال للمؤتمر «لا أمانع عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجميع بشكل عادل، لكن حينما تستهدف شركات الطيران الخليجية وآسيان وتركيا فهذا يثبت أن أمثالي مستهدفون».