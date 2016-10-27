﻿صندوق النقد الدولي سيدرس ويقر قرضه المزمع لمصر خلال أسابيع قليلة

واشنطن – رويترز: قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس ان برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر من المنتظر أن يكون جاهزا لموافقة مجلس الصندوق عليه في الأسابيع القليلة المقبة، مؤكدا على أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم للسلع الغذائية.

وقال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق، مخاطبا مؤتمرا صحافيا «تحقق تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج… نتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة».

كما قالت كريستين لاغارد، المديرة العامة للصندوق ان القرض الذي طلبته مصر من الصندوق ستتم الموافقة عليه خلال أسابيع.

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون (بلومبيرغ) أمس «المأمول أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على طلب مصر لنيل القرض في غضون بضعة أسابيع».وحصلت مصر في 11 أغسطس/آب الماضي على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.

وأشارت لاغارد إلى أن مصر اقتربت جداً من الحصول على 6 مليارات دولار في صورة تمويل ثنائي، ما يعني ان انها لبت شرط الصندوق وفتحت الطريق أمام بدء تسلم دفعات قرض بقيمة 12 مليار من صندوق النقد.

ولفتت لاغارد إلى أن الاحتياطي الأجنبي لدى مصر تراجع بأكثر من 40 في المئة، ووصل إلى 19.5 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 36 مليار دولار في نهاية 2010.

من جهة ثانية قالت مديرة صندوق النقد أن الفرق بين سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء والرسمية يصل إلى الضعف، ما يشير إلى وجود أزمة عملة بحاجة إلى العلاج. وأبقى البنك المركزي المصري الثلاثاء الماضي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في العطاء الدولاري الدوري، عند مستوى 8.78 جنيهات للبنوك ومحال الصرافة والمستوردين و 8.88 جنيهات للمواطن، بينما تجاوز حاجز الـ 16 جنيهاً في السوق الموازية.