﻿شركة صينية ستبرم اتفاقا رسميا نهاية السنة لإنشاء جزء أساسي من عاصمة مصر الجديدة

القاهرة – رويترز: قال شريك في مشروع عملاق، تطور بموجبه شركة «تشاينا فورتشن لاند ديفلوبمنت» للإنشاءات جزءا رئيسيا من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، ان الشركة الصينية تتوقع وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق البالغة قيمته 20 مليار دولار في نهاية 2016، وبدء العمل أوائل العام المقبل.

وكانت خطة مصر الطموح لتشييد مدينة جديدة تبعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة قد تصدرت عناوين الأخبار، عندما أعلنت في مارس/آذار 2015 خلال قمة في شرم الشيخ، تستهدفت جذب المستثمرين الأجانب الذي نأوا بأنفسهم عن البلد بعد انتفاضة 2011.

وبدا أن الخطة تعطلت عندما انسحب المطور الإماراتي محمد العبار الذي كان يقود المشروع، وهو واحد من عدة مشاريع أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الاقتصاد، وخلق فرص عمل للسكان البالغ عددهم 91 مليون نسمة.

لكن شركتي إنشاءات تابعتين للحكومة الصينية، هما «شركة هندسة الإنشاءات الوطنية الصينية» و»فورتشن لاند» تقدمتا للاضطلاع بدور في المشروع.

وبموجب اتفاق إطاري وقع في سبتمبر/أيلول تعهدت «فورتشن لاند» باستثمار 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات. يضاف ذلك إلى قرض بثلاثة مليارات دولار دبرته شركة «هندسة الإنشاءات الوطنية الصينية» في وقت سابق هذا العام، لبناء المرافق الحكومية في المدينة التي لم يقع الاختيار على اسم لها حتى الآن.

وقال هشام شتا، رئيس مجلس إدارة «شركة إنكوم» الشريكة في المشروع، متحدثا خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط «هناك تباطؤ في الاقتصاد الصيني، والحكومة تدفع الشركات الصناعية الغنية بالسيولة على نحو خاص للتوجه خارج الصين لكي يواصلوا النمو الذي تعودوه». وتابع «أخذت الشركة قرارا على مستوى مجلس الإدارة في أغسطس /آب لجعل مصر أحد استثماراتها الاستراتيجية في السنوات العشر المقبلة». وتهدف العاصمة الإدارية الجديدة إلى التغلب على زحام القاهرة وتلوثها وكان من المتوقع وفقا للتقديرات الأولية أن تتكلف 300 مليار دولار وأن تضم مطارا أكبر من مطار هيثرو في لندن وبناية أطول من برج إيفل في باريس.

لكن سكان القاهرة شككوا في جدوى استبدال عاصمتهم، التي يبلغ عمرها ألف عام والمطلة على النيل، ليحل محلها بديل قد ينتزع الآلاف من الموظفين الحكوميين لينقلهم إلى منطقة مازالت صحراوية.

ولم تنته «فورتشن لاند» من مخططها الرئيسي بعد، لكن شتا قال ان من المرجح أن يتضمن مصانع ومراكز تسوق ومستشفيات وجامعات على مساحة تغطي 70 كيلومترا مربعا من إجمالي 750 كيلومترا مربعا مخصصة للعاصمة الجديدة.

وتتوقع الشركة المطورة أن يولد المشروع 25 ألف فرصة عمل جديدة في أول 18 شهرا، وهي الفترة التي تعتزم الشركة استثمار خمسة مليارات دولار فيها، و300 ألف وظيفة على مدى فترة تنفيذه البالغة عشر سنوات.

وكان معدل البطالة الذي في خانة العشرات أحد أسباب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

تخصص وخبرة في تشييد المدن

تتخصص «فورتشن لاند» المدرجة في بورصة شنغهاي في بناء المدن المرتكزة على صناعات محددة، مثل مركز الصناعات الجوية الذي شيدته على بعد 50 كيلومترا جنوبي بكين.

وقال شتا ان الشركة ستجلب شبكة مستثمريها إلى المشروع، لكنه أحجم عن تحديد الشركاء أو الكشف عن تفاصيل الهكيل المالي.

وأضاف «لديهم ثلاثة آلاف مستثمر صيني وعالمي يتحركون معهم من مدينة إلى مدينة… وهذه هي خطتهم هنا أيضا. جزء من العشرين مليار دولار من أموال (فورتشن لاند) نفسها وجزء من المستثمرين المشاركين الذين ينتقلون معهم من مدينة إلى مدينة».

وقال أيضا أن «فورتشن لاند» تضغط أيضا لضمان حوافز حكومية قبل توقيع الاتفاق النهائي. ويشمل ذلك إعفاءات ضريبية وضمانات بتحويل العملة إلى الخارج، وتسهيلات في تصاريح العمل وإجراءات مبسطة لتراخيص البناء، للتأكد من قدرة المشروع على المضي قدما بسلاسة. وقال «الرئيس كان واضحا جدا بخصوص دعمهم بكل الحوافز الممكنة».