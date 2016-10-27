﻿«بتروناس» الماليزية تعتزم الدخول في شراكة مع «أرامكو السعودية»

الرياض – الأناضول: تعتزم شركة «بتروناس» الماليزية اتخاذ قرار استثماري في ديسمبر/كانون أول المقبل للدخول في شراكة مع «أرامكو السعودية»، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، في مشروع مصفاة قيمتها 21 مليار دولار.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مصادر لم تسمها أن من المتوقع أن تعرض «بتروناس» على «أرامكو» الشهر المقبل حصة نسبتها 50 في المئة في المشروع.

وحسب الصحيفة سيضم المشروع مصفاة ومصانع بتروكيميائيات وغيرهما من المرافق.

وذكرت الصحيفة أنه إذا قررت الشركتان المضي قدماً في المشروع، فستقومان بإنشاء شركة في الربع الأول من العام المقبل 2017، متوقعة أن يبدأ مشروع المصفاة في العمل بداية 2019.