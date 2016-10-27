﻿رونالدو: ميسي ليس صديقي… لكنني أحترمه!

مدريد – د ب أ: قلل البرتغالي كريستيانو رونالدو من أهمية المنافسة التي تجمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أن الاحترام يسود علاقتهما رغم أنهما ليسا أصدقاء. يذكر أن رونالدو وميسي كانا المرشحين الرئيسيين للفوز بجائزة الكرة الذهبية خلال الأعوام الثمانية الماضية، كما أنهما يعدان للكثيرين أفضل لاعبين على مستوى العالم. ويوجد هناك جدال دائم حول الأفضل من بينهما، لكن رونالدو أصر أنه لا مجال للأفضلية بينه وبين ميسي. وقال رونالدو (31 عاما): «هناك علاقة احترام متبادلة بيني وبين ميسي، وسائل الإعلام تهوى إبراز هذه المنافسة الكبيرة بيننا ولكننا لا نرى الأمر على هذا النحو». وأضاف: «نحن لسنا صديقين حميمين ولكن يوجد احترام متبادل بيننا «.

الاتحاد الإنكليزي يدين تصريحات مورينيو عن حكم مباراة!

لندن – د ب أ: دان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد ضد أحد الحكام. وتم تكليف الحكم انطوني تايلر وهو من مدينة مانشستر، بإدارة مباراة ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد مطلع الشهر وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي. وانتقد كيث هاكيت رئيس لجنة الحكام السابق، قرار اختيار تايلر لإدارة المباراة، فيما قال مورينيو قبل المباراة أن الخلاف حول اختيار تايلر يعني «أنه من الصعب له أن يقدم أداء رائعا». وتحظر لوائح الاتحاد على المدربين التعليق على الحكام قبل المباريات، ويتوجب على مورينيو الرد على اتهامات الاتحاد بأن «تصريحاته كانت غير ملائمة و/ أو أثرت على سمعة المباراة».

إصابة فلورينزي لاعب وسط روما بقطع في الرباط الصليبي

روما – د ب أ: أعلن نادي روما وصيف بطل الدوري الإيطالي أن لاعب وسطه اليساندرو فلورينزي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى. ونقل فلورينزي على المحفة خلال فوز روما على مضيفه ساسولو 3/1 مساء الأربعاء بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ما يعرضه لفترة غياب طويلة. وأوضح روما عبر موقعه الرسمي: «اليساندرو فلورينزي خضع لفحوص طبية الليلة الماضية كشفت عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى». وأضاف: «فلورينزي (25 عاما) تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها روما على ساسولو وسيخضع لجراحة فورا».

اينتراخت فرانكفورت يفتقد جهود ماير بسبب الإصابة

فرانكفورت – د ب أ: أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت أنه سيفتقد جهود مهاجمه الكسندر ماير خلال المباراة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم في المرحلة التاسعة من البوندسليغا بسبب تعرضه لإصابة عضلية. وقال نيكو كوفاكيتش مدرب اينتراخت خلال مؤتمر صحافي: «اليكس خضع لتدريب انفرادي اليوم ولكنه ما زال يعاني من مشكلة، وبالتالي سيبقى هنا (لن يتوجه معنا لمواجهة مونشنغلادباخ)». وسجل ماير ثلاثة أهداف خلال ثماني مشاركات مع فرانكفورت في الموسم الحالي من البوندسليغا. ويحتل اينتراخت المركز السابع في جدول ترتيب البوندسليغا فيما يحل غلادباخ في المركز العاشر.

الظفرة الإماراتي يجدد الثقة في المدرب السوري قويض

أبوظبي – د ب أ: نفى مسؤولون في نادي الظفرة الإماراتي لكرة القدم، ما تردد عن إقالة السوري محمد قويض، مدرب الفريق، مؤكدين ان الانباء التي أشارت إلى التفاوض مع مدرب تونسي لتولي قيادة الفريق «غير صحيحة على الاطلاق». وقال صالح المزروعي، رئيس مجلس إدارة الظفرة: «النادي لم يتفاوض مع أي مدرب، ومجلس إدارة النادي جدد ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة قويض»، مشيرا الى ان الخسائر التي تعرض لها الفريق في الدوري المحلي «تعود لأسباب خارجية». وكان الظفرة خسر مبارياته الأربع الأولى في بطولة الدوري، ليقبع في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

العداء الجمايكي بولت يقتحم عالم الغناء!

كينغستون – الأناضول: اقتحم العداء الجمايكي يوسين بولت عالم الغناء، بعدما قام بتسجيل فيديو كليب نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، يوم الأربعاء. ونشر بولت مقطع فيديو وهو يسجل أغنيته الجديدة التى حملت عنوان «ذهب ذهب ذهب بلاتين»، والتى يبدو أنه اتخذ لها هذا العنوان، فى إشارة منه إلى إنجازاته الكبيرة فى عالم ألعاب القوى طوال السنوات الماضية. وقام بولت بالغناء بنفسه في إشارة إلى اقتحامه عالم الغناء خلال الفترة المقبلة بعد اعتزاله ألعاب القوى. ويلقب بولت بـ»أسرع رجل فى العالم»، حيث فاز بسباقات 100 متر و200 متر و4 x 100 متر تتابع، في 3 دورات أولمبية متتالية، فى بكين 2008، ولندن 2012، وأخيرا ريو 2016.