﻿فورمولا ــ 1: فيتيل: لا أكترث بهوية بطل لقب هذا الموسم!

مكسيكو سيتي – د ب أ: قال الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فريق فيراري أنه سعيد بما يقوم به في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1، مؤكدا أنه سيقدم افضل ما لديه من أجل تحقيق مصلحة فريقه.

وأضاف السائق الفائز ببطولة العالم أعوام 2010 و2011 و2012 و2013 خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي: «سأقدم أفضل ما لدي من أجل فيراري». واستبعد السائق الألماني فوز فريق فيراري بلقب «فورمولا-1» هذا الموسم، حيث قال: «سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا في فيراري، الخبر السيئ هو أننا لسنا في منافسة على اللقب، في 2017 سنحصل على فرصة أخرى». ويحتل فيتيل المركز الرابع في جدول الترتيب العام للسائقين برصيد 177 نقطة، خلف الألماني نيكور روزبيرج والبريطاني لويس هاميلتون والأسترالي دانيل ريشياردو، قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم، بما فيها سباق الجائزة الكبرى المكسيكي، الذي ينطلق يوم الأحد المقبل على مضمار الأخوان رودريغز.

وكشف فيتيل أنه لا يكترث بهوية صاحب لقب بطل العالم في فئة السائقين هذا الموسم، الذي يعتبر روزبيرغ وهاميلتون أبرز المرشحين للفوز به. وتابع فيتيل قائلا: «كي أكون صادقا لا يهمني من سيفوز باللقب». وفيما يتعلق بسباق الأحد المقبل، أكد فيتيل أنه سيكون تحديا مميزا، وقال: «إنه مختلف وتتميز أجواءه بالتباين، كما أن المضمار يعد مسرحا مناسبا للسرعات العالية مع وجود بعض المحنيات البطيئة وذات السرعات المتوسطة أيضا».