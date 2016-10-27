﻿انديانا بيبسرز يهزم دالاس مافريكس

واشنطن – رويترز: أحرز مايلز تيرنر 30 نقطة وسيطر على 16 كرة مرتدة ليقود فريقه انديانا بيسرز للفوز في الوقت الإضافي على ضيفه دالاس مافريكس 130-121 في مباراته الأولى في الموسم الجديد لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف بول جورج 25 نقطة للفريق الفائز في حين أحرز زميلاه جيف تيغ ومونتا إيليس 20 و19 نقطة على الترتيب. وكان دارين وليامز أفضل مسجلي دالاس برصيد 25 نقطة في حين أضاف زميله ديرك نوفيتسكي 22 نقطة. وفي مباراة أخرى فاز ميامي هيت خارج ملعبه على أورلاندو ماجيك 108-96 بفضل تألق لاعبه حسان وايتسايد الذي أحرز 18 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة. وفي مباريات أخرى فاز لوس انجليس ليكرز على ضيفه هيوستون روكتس 120-114 وفاز سكرامنتو كينغز خارج ملعبه على فينكس صنز 113-94.