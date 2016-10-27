﻿«وادا» تكشف عن الجزء الثاني من تقريرها حول المنشطات في روسيا نهاية العام الجاري!

مونتريال – د ب أ: أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» أن الجزء الثاني من تقريرها المسمى «تقرير مكلارين» حول النظام الممنهج لتناول المنشطات في الرياضة الروسية سيتم الكشف عنه في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.وكان الكندي ريتشارد مكلارين المحقق المستقل، والذي قامت «وادا» بتكليفه بالتحقيق في الاتهامات الموجهة لروسيا في ما يتعلق بالمنشطات، قد قدم الجزء الأول من التقرير في 18 تموز/ يوليو الماضي. وكاد التقرير المذكور المكون من 97 صفحة أن يكلف روسيا الغياب عن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بريو دي جانيرو، وهو الإجراء، الذي نجحت اللجنة الأولمبية الدولية في إيقافه في اللحظات الأخيرة قبيل انطلاق الأولمبياد. لكن من المنتظر أن يظهر الجزء الثاني من التقرير حقائق جديدة حول تبني الدولة الروسية لنظام ممنهج لتناول المنشطات، وهو ما أدانه مكلارين في التقرير الأول.