﻿الأرجنتيني دل بوترو يتخطى الهولندي هاسه ويصعد إلى الدور الثاني

بازل (سويسرا) – د ب أ: استهل النجم الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، مسيرته ببطولة بازل لأساتذة التنس بالفوز على نظيره الهولندي روبن هاسه 6/3 و6/4، ليتأهل إلى الدور الثاني.

وحافظ دل بوترو، الذي توج الأسبوع الماضي ببطولة ستوكهولم، على تألقه اللافت في الفترة الماضية، في ظل سعيه لاستعادة لقب البطولة التي فاز بها عامي 2012 و2013، قبل أن يتعرض لإصابة بالغة في المعصم أفقدته الكثير من مستواه خلال الموسمين الماضيين. وساهم استعادة دل بوترو لمستواه المعتاد في تحسن ترتيبه العالمي، حيث وصل حاليا للمركز الثاني والأربعين عالميا. وتعرض هاسه لإصابة في فخذه الأيسر، ليضطر لطلب العلاج في الشوط الثالث في المجموعة الأولى، حيث بدا أنه لم يكن في أفضل حالاته. وضرب دل بوترو موعدا في الدور الثاني للبطولة مع البلجيكي ديفيد غوفين، الذي يكافح من أجل الحصول على مقعد في البطولة الختامية التي ستقام بالعاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل.

وبلغ الياباني كي نيشيكوري دور الثمانية، إثر فوزه على الإيطالي باولو لورينزي 7/6 (7/3) و6/2، ليؤكد أفضل لاعب آسيوي حاليا استعادته لمستواه المعهود، بعدما عانى خلال الفترة الأخيرة من إصابة عضلية. واحتاج نيشيكوري، الذي خسر المباراة النهائية للمسابقة أمام السويسري روجيه فيدرر قبل خمسة أعوام، إلى 98 دقيقة من أجل الإطاحة بمنافسه الإيطالي. ويرغب نيشيكوري في الارتقاء بمستواه حاليا من أجل الاستعداد بقوة للمشاركة في البطولة الختامية. وتأهل الأرجنتيني جيدو بيلا للدور الثاني، بعدما فاز على الفرنسي ريتشارد جاسكيه، المصنف السابع للبطولة، الذي اضطر لعدم إكمال المباراة في المجموعة الثانية، عندما كانت النتيجة 2/1 لمصلحة بيلا، الذي فاز بالمجموعة الأولى 6/2. والتحق الأمريكي جاك سوك، المصنف الثامن للبطولة، بركب المتأهلين للدور الثاني، عقب تغلبه على الفرنسي ادريان مانارينو 6/3 و6/3، فيما فاز الأسباني بابلو كارينو بوستا، الفائز ببطولة موسكو مؤخرا، على مواطنه فرناندو فيرداسكو 7/5 و6/3. وصعد الألماني ميشا زفيريف للدور الثاني بفوزه على الأمريكي تايلور فريتز 7/6 (7/4) و6/صفر في الدور الأول.