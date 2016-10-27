﻿كأس ألمانيا: البايرن ودورتموند يفلتان من المفاجآت ويبلغان الدور الثالث

برلين – د ب أ: أفلت بايرن ميونيخ (حامل اللقب) ومنافسه العتيد بوروسيا دورتموند من مفاجآت كأس ألمانيا، بعدما صعدا إلى الدور الثالث.

وتغلب البايرن 3/1 على ضيفه أوغسبورغ، فيما فاز دورتموند 3/صفر بركلات الترجيح على ضيفه يونيون برلين (درجة ثانية)، بعد التعادل 1/1 في الدور الثاني. وعلى ملعب أليانز أرينا (معقل البايرن) تقدم الفريق البافاري بهدف مبكر حمل توقيع فيليب لام في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف جوليان غرين الهدف الثاني في الدقيقة 42. وأعاد أوغسبورغ المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى بعدما سجل لاعبه دونغ وون جي هدفا في الدقيقة 68، قبل أن يطلق ديفيد ألابا رصاصة الرحمة على آمال أوغسبورغ في التعادل، بعدما أضاف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. وبلغ شالكه الدور ذاته بعدما تغلب بصعوبة بالغة 3/2 على مضيفه نورمبيرغ، فيما تأهل كولن على حساب ضيفه هوفنهايم 2/1 بعد التمديد. وحقق فيورث واستوريا فالدورف مفاجأتين من العيار الثقيل، بعدما أطاحا بماينز ودارمشتاد، اللذين يلعبان في الدرجة الأولى، من الدور الثاني. وفاز فيورث، الذي يلعب في الدرجة الثانية، على ضيفه ماينز 2/1، فيما تغلب استوريا فالدورف (درجة رابعة)، على ضيفه دارمشتاد بهدف نظيف، ليصعدا إلى الدور الثالث. كما صعد فولفسبورغ، عقب فوزه الصعب 1/صفر على مضيفه هايدنهايم، فيما تغلب هانوفر بسهولة 6/1 على ضيفه فورتونا دوسلدورف. وانضم دارمشتاد وماينز إلى قائمة أندية البوندسليغا التي غادرت مبكرا بخسارتها أمام الأندية التي تلعب في الدرجات الأدنى، عقب خروج بايرليفركوزن وفرايبورغ على يد شبورتفرويندة لوتة وساند هاوزن المغمورين يوم الثلاثاء. وكانت أندية أرمينيا بيليفيلد وميونيخ 1860 وهامبورغ وهيرتا برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ واينتراخت فرانكفورت، تأهلت للدور الثالث أيضا.