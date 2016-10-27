﻿الدوري السويدي: مالمو يحصد اللقب بالفوز 3 ـ صفر على فالكنبرغ

ستوكهولم – رويترز: فاز مالمو بلقب الدوري السويدي لكرة القدم للمرة الثالثة في اخر أربع سنوات بعدما اكتسح فالكنبرغ الهابط للدرجة الثانية بثلاثية دون رد مستفيدا من خسارة اي اف كيه نوركوبينغ أقرب مطارديه 2-1 امام إلفسبورغ.

وسافر ألوف المشجعين من أنصار مالمو 175 كيلومترا لحضور هذا الانتصار الذي رفع رصيدهم الى 63 نقطة قبل مباراتين على النهاية. ويتفوق مالمو بفارق سبع نقاط على نوركوبينغ بطل عام 2015 الذي كان يحتاج لنقطة واحدة على الأقل للابقاء على آماله. ولم يجد مالمو مقاومة تذكر من فالكنبرغ حيث افتتح ماتياس سافنبرغ (17 عاما) التسجيل في الدقيقة الاولى لمالمو الذي تأهل لدور المجموعات في دوري ابطال اوروبا بعد فوزه بالدوري في 2013 و2014. وبعدها ضاعف سافنبرغ الغلة في الدقيقة 20 واكمل الكسندر يريمجيف الثلاثية في الدقيقة 60. وبدأت جماهير مالمو في الاحتفال في المدرجات فور معرفتها بهزيمة نوركوبينج واطلقت العنان لاحتفالاتها بعد صفارة النهاية واجتاحت الملعب ورقصت وغنت مع لاعبي الفريق. وهو اللقب 19 لمالمو منذ تأسس النادي عام 1910 ويتفوق بلقب واحد على جوتنبرج غريمه اللدود.