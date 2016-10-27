﻿كأس فرنسا: مارسيليا يلحق بركب المتأهلين إلى الدور الرابع

باريس – الأناضول: تأهل مارسيليا، إلى الدور الرابع لكأس فرنسا، بتغلبه على مضيفه كليرمون (درجة ثانية) 2/0 ضمن الدور الثاني.

سجل هدفي مارسيليا، الجزائري زين الدين مشاش، وبافيتيمبي غوميز في الدقيقتين 45 و68. وأسفرت بقية المباريات عن فوز نانسي على كان 4/2، ورين على لوريان 3/2، وتولوز على أوكسر 1/0. وتغلب سوشو على ديجون بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بينما فاز غانغون على باستيا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي أيضا. وتغلب ميتز على باريس اف سي بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل الإيجابي 1/1. وتأهل للدور الرابع مارسيليا ونانسي ورين وتولوز وسوشو وغانغون وميتز وبوردو ومونبلييه ونانت. وتختتم مباريات الدور الثالث في 14 ديسمبر/ كانون الأول بإقامة مباراة باريس سان جيرمان وليل.