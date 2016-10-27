﻿كأس اسبانيا: هدف مذهل لناتشو في فوز ساحق للريال بسباعية

لندن – رويترز: سجل المدافع ناتشو فرنانديز هدفا مذهلا من ركلة مزدوجة خلال الفوز الساحق لريال مدريد 7-1 على ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة في ذهاب دور الـ32 لكأس اسبانيا.

وقفز ناتشو في الهواء ليستقبل تمريرة جيمس رودريغز ويحولها في الشباك بشكل رائع. وسجل ماركو أسينسيو هدفين وكذلك أضاف ألفارو موراتا ثنائية مقابل هدف لماريانو وآخر سجله جاني زويفرلون بالخطأ في مرماه. واعتمد زين الدين زيدان مدرب الريال على تشكيلة معظمها من البدلاء الراغبين في اثبات الذات، لكن كعادة الفريق في المباريات الأخيرة استقبلت شباكه هدفا وجاء عبر بينخا قبل النهاية بسبع دقائق.