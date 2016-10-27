﻿الدوري الإيطالي: إيكاردي ينقذ مستقبل دي بور مع الانتر… واليوفي يستعيد توازنه

روما – رويترز: حقق الانتر فوزا مثيرا لينقذ مستقبل المدرب فرانك دي بور بعدما سجل ماورو إيكاردي قبل دقيقتين من النهاية ليقود فريقه للتغلب 2-1 على تورينو في الدوري الايطالي.

وتلقى إيكاردي، الذي سجل أيضا هدف الانتر الاول في الشوط الاول، تمريرة وظهره الى المرمى وأفلت من رقيبه وسدد في مرمى الحارس جو هارت. وعادل اندريا بيلوتي النتيجة لتورينو في الدقيقة 63 عندما استفاد من ارتباك في دفاع الانتر، الذي خسر آخر ثلاث مباريات في الدوري ليصبح مستقبل دي بور في خطر بعد 13 مباراة فقط في المنصب. وبفضل الفوز ارتقى الانتر من المركز 14 إلى العاشر لكنه لا يزال بعيدا عن النتائج المرجوة. وسجل جورجيو كيليني هدفين في فوز يوفنتوس المتصدر 4-1 على سامبدوريا ليتعافى حامل اللقب سريعا من خسارته أمام ميلان. وأحرز إيدن جيكو هدفين ليعزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد عشرة أهداف ويقود روما للفوز 3-1 على مضيفه ساسولو بعدما عدل تأخره ليستمر صاحب المركز الثاني على بعد نقطتين خلف يوفنتوس. وسجل لاعب البوسنة بالفعل هدفين أكثر مما سجله طوال الموسم الماضي مع روما. وسجل تشيرو إيموبيلي ثنائية أيضا ليساهم في فوز لاتسيو 4-1 على كالياري. وبفوزه 2-صفر على إمبولي أصبح نابولي في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف روما. وتوقفت مباراة بيسكارا ضد اتلاتنا لأربع دقائق بسبب هزة أرضية شعرت بها الجماهير التي تحركت نحو أبواب الخروج من الملعب. وتأثرت المباراة أيضا بهطول الأمطار في بيسكارا التي تقع في الساحل الشرقي لايطاليا، وفاز اتلاتنا 1-صفر.