﻿مانشستر يونايتد يثأر من جاره السيتي ويجرده من لقبه… ووستهام يقصي تشلسي

مانشستر – د ب أ: واصل مانشستر يونايتد مسيرته في كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة، بعدما صعد إلى دور الثمانية، إثر فوزه المثير والصعب 1/صفر على ضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي في دور الستة عشر، على ملعب أولد ترافورد (معقل يونايتد).

ولعب خوان ماتا دور البطولة بعدما سجل هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 54، ليقود فريقه للثأر من خسارته 1/2 أمام السيتي في الدوري في أيلول/ سبتمبر الماضي على الملعب ذاته. كما أعاد يونايتد البسمة مجددا إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب تواضع نتائج الفريق في الدوري، والتي كان أخرها الخسارة المذلة صفر/4 أمام مضيفه تشلسي في المرحلة الماضية. وحقق يونايتد انتصارا وحيدا خلال مبارياته الست الأخيرة في الدوري، تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو. وأوقف يونايتد مسيرة السيتي للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه الموسم الماضي، ليواصل الفريق السماوي ترنحه، بعدما أخفق في تحقيق أي انتصار للمباراة السادسة على التوالي في مختلف المسابقات.

ورغم البداية القوية للسيتي في الموسم الحالي والانتصارات المتتالية في المباريات الأولى هذا الموسم بقيادة مدربه الجديد الأسباني جوسيب غوارديولا، عانى الفريق من تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة. وعجز السيتي عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الخمس الماضية بجميع البطولات، بعدما تعادل في لقائين وخسر في مباراة بالدوري، وتعادل في مباراة وخسر في مثلها بدوري أبطال أوروبا. وحقق السيتي آخر فوز له قبل شهر كامل، كان على حساب سوانزي 3/1 في الدوري في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وودع تشلسي البطولة مبكرا، عقب خسارته 1/2 أمام مضيفه وستهام. وافتتح شيخو كوياتي التسجيل لوستهام في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميله إيديميلسون الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما تكفل غاري كاهيل بتسجيل هدف تشلسي الوحيد في الدقيقة الأخيرة. وثأر وستهام من خسارته 1/2 أمام تشلسي في افتتاح مبارياته بالدوري هذا الموسم في آب/ أغسطس الماضي. وصعد ساوثهامبتون لدور الثمانية، بفوزه الثمين 1/صفر على ضيفه سندرلاند. وتقمص سفيان بوفال دور البطولة بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 66.