﻿أنثى إنسان الغاب في حديقة أسترالية الأكبر عمراً في العالم

ملبورن ـ رويترز: قالت متحدثة باسم حديقة حيوان بيرث في أستراليا الخميس إن موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية أدرجت أنثى لإنسان الغاب موجودة في الحديقة كأكبر حيوان من نوعه في الأسر على مستوى العالم عندما بلغت 60 عاماً.

وقالت المتحدثة دانييلا هنري إن بوان احتفت بيوم مولدها بإفطار مميز من فاكهة الرامبيوتان الاستوائية التي كانت تتغذى عليها في طفولتها في ماليزيا. وكانت أهديت إلى الحديقة عام 1968 من سلطان جوهور الذي تلقى في المقابل بعض الحيوانات الأسترالية. وتمثل حديقة بيرث واحداً من أفضل أماكن تكاثر إنسان الغاب. وكانت بوان بداية لبرنامج تكاثر هذا النوع من الحيوانات. وقالت هنري إن أنثى إنسان الغاب لا تعيش في البرية أكثر من 50 عاماً. وأضافت «لكن بسبب الرعاية التي تحظى بها هنا وخصوصاً من الناحية البيطرية فقد تجاوزت بشكل ملحوظ عمرها المتوقع.» وقالت «تحب أن تفعل ما يحلو لها. إذا كانت تنتظر الإفطار واعتقدت أنه تأخر عليها تبدأ في ضرب الأرض بقدمها. واليوم أراها غير منسجمة بالمرة مع كل هذه الجلبة (حولها)».