﻿السجن 20 عاما للإندونيسية قاتلة صديقتها بالسيانيد

جاكرتا ـ د ب أ: أصدرت محكمة إندونيسية الخميس حكماً بالسجن 20 عاماً بحق امرأة قتلت صديقتها عبر دس سم السيانيد لها في مشروب، في قضية جذبت الاهتمام في عموم الدولة. وتم إلقاء القبض على جيسيكا كومالا وونجسو /27 عاماً/ في كانون الثاني/يناير بعد وفاة صديقتها ميرنا صالحين بعد تناول مشروب القهوة المثلجة في أحد مقاهي جاكرتا.

وقال رئيس الجلسة القاضي كيسورو، خلال تلاوة الحكم في محكمة وسط جاكرتا الجزئية : «ما فعلته المتهمة أمر بشع، ولا سيما لأنها ارتكبته بحق صديقتها». كما قال القاضي إن وونجسو لم تعترف بالجريمة ولم تبد الندم. من ناحيته، قال محامي وونجسو إنها سوف تطعن على الحكم.

وطعن فريق المحامين المدافع عن وونجسو على جزم الادعاء بأن صالحين قد توفيت بسم السيانيد، كما أنكرت وونجسو ارتكاب أي جريمة. وقال ما لا يقل عن ثلاثة خبراء في الأدلة الجنائية في تقاريرهم كشهود للدفاع أمام المحكمة إنه ليس هناك دليل على أن السيانيد هو سبب وفاة صالحين.

وجاء في الاتهام إن وونجسو رتبت لمقابلة ضحيتها وصديقة أخرى في المقهى في كانون الثاني/يناير ووصلت أولاً لطلب المشروبات لصديقتيها ولنفسها. وقال الادعاء إن القاتلة دست السيانيد بعد ذلك في مشروب صالحين .وتقيأت صالحين بشدة لدى تناول القهوة المثلجة وتوفيت بعد ذلك بقليل.

وجاء في الاتهام إن وونجسو كانت غاضبة من صالحين بسبب الطلب منها الابتعاد عن صديقها وحظيت القضية بمتابعة دقيقة من جانب المواطنين في إندونيسيا، كما تم بث جلسات المحاكمة على ثلاث قنوات تلفزيونية على الهواء مباشرة.