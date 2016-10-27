﻿مهرج ألماني مثير للرعب يهاجم شابين بمنشار كهربائي

رودنتال (ألمانيا) ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الألمانية الخميس أن مهرجاً مثيراً للرعب هاجم شابين في ولاية بافاريا بمنشار كهربائي. وأوضحت الشرطة أن الشابين /16 عاماً/ كانا يمتطيان دراجاتهما على الطريق ببلدة رودنتال بالقرب من مدينة كوبورج في الولاية الأربعاء، عندما هاجمهما رجل ملثم من بين الأشجار بشكل مفاجئ.

وأضافت أن المهرج المثير للرعب أمسك أيضاً بمنشار كهربائي وقام بتشغيله، حينئذ لاذ الشابان بالفرار. ويشتبه في أن المهرج ذاته هاجم مراهقا /14 عاماً/ بعد هذه الواقعة بدقائق قليلة – بدون منشار- وأمسك عنقه. وحينما دافع المراهق عن نفسه، تركه المهرج .ولا يوجد أي أثر لهذا المهرج حتى الآن.