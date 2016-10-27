﻿90٪ من طيور البحر في نيوزيلندا … مهددة بالانقراض

ويلينغتون ـ د ب أ: قالت وزارة البيئة في نيوزيلندا إن نحو 90٪ من طيور البحر والسواحل وأكثر من ربع الحيوانات الثديية في نيوزيلندا مهددة بالانقراض.

وأوضحت الوزارة في بيان الخميس، أن من بين هذه الكائنات طائر القطرس والبطريق وأسد البحر ودلفين ماوي الذي لم يعد منه سوى 63 دلفينا في نيوزيلندا. وعزت وزيرة البيئة النيوزيلندية هذا التطور الخطير إلى وقوع هذه الحيوانات ضحايا لشباك الصيد والحيوانات المفترسة، التي تم جلبها للمنطقة بالإضافة لظاهرة التغير المناخي.