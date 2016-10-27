﻿لعبة «بوكيمون غو» تتسبب في مقتل طفل في اليابان

طوكيو ـ د ب أ: ذكرت السلطات اليابانية الخميس، أن طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات، لقي حتفه في حادث سير في وسط البلاد، نتيجة لإهمال سائق شاحنة كان يمارس لعبة «بوكيمون غو» الشهيرة أثناء القيادة.

وقالت الشرطة المحلية إنه تم إلقاء القبض على السائق /36 عاماً/ مساء الاربعاء، بعدما صدمت سيارته الطفل أثناء عبوره الطريق في مدينة إتشينوميا، في مقاطعة أيتشي. وقال الرجل للشرطة: «لم أكن أنظر أمامي، لانني كنت أمارس لعبة /بوكيمون غو/ أثناء القيادة».

والحادث هو الثاني المرتبط باللعبة المنتشرة على الهواتف المحمولة – والتي تمزج بين الواقع والخيال – في مقاطعة أيتشي، منذ صدورها في اليابان في تموز/يوليو الماضي.