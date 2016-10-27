﻿تونس الثانية عالميا في استهلاك المكرونة

تونس ـ «القدس العربي» ـ من حسن سلمان: احتل التونسيون المركز الثاني عالمياً في استهلاك المكرونة، متفوقين على نظرائهم في كل من فنزويلا واليونان.

ووفق الموقع الإيطالي «اسكانيوز» فقد حل الإيطاليون في المركز الأول بواقع 25 كيلوغراماً للفرد الواحد سنوياً، فيما حل التونسيون في المركز الثاني (16 كيلوغراماً) يليهم كل من الفنزويليين (12 كيلوغراماً) واليونانيين (11.2 كيلوغرام).

وعلى الصعيد الآسيوي حلت إيران في المرتبة الأولى (8.5 كيلوغرام) تليها تركيا (7.5 كيلوغرام) فيما حلت الولايات المتحدة في المركز السابع (8.8) عالمياً، وهو ما يشكل مفاجأة في بلد معروف باستهلاكه الكبير للوجبات السريعة.

وذكر الموقع أن إيطاليا تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج المكرونة بواقع 3.5 مليون طن (حوالي 24 في المئة من الإنتاج العالمي) وهو ما يعني أن طبق مكرونة من أصل أربعة في العالم تتم صناعته في إيطاليا، مشيراً إلى أن ألمانيا ما تزال السوق الرئيسية للمكرونة الإيطالية، تليها كل من بريطانيا وفرنسا.