﻿ثلاثة زلازل تضرب وسط إيطاليا وتخلف دماراً واسعاً

روما ـ د ب أ: ضربت ثلاثة زلازل كبيرة منطقة في وسط إيطاليا كانت قد تعرضت بالفعل لنشاط زلزالي قبل شهرين، إلا أن تقارير أولية رجحت عدم سقوط قتلى جراء الزلازل بشكل مباشر أو حدوث إصابات خطيرة.

إلا أن رجلاً /73 عاماً/ في بلدة تولينتينو توفي جراء أزمة قلبية، ليصبح بذلك أول حالة وفاة غير مباشرة جراء الزلازل، بحسب ما ذكرته وكالة أنسا للأنباء نقلاً عن الشرطة المحلية.

ووقع الزلزال الأول وقوته 5.4 درجة على مقياس ريختر الساعة 0710 مساء بالتوقيت المحلي (1710 بتوقيت غرينتش). وجاء الثاني وقوته 5.9 درجة بعد نحو ساعتين من الزلزال الأول، فيما وقع زلزال ثالث بقوة 4.6 درجة قبيل منتصف الليل. وأسفرت الزلازل الثلاثة عن أضرار مأساوية في منطقة تبعد نحو 120 كيلومتراً شمال شرقي روما.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني فابريتسيو كورسيو للصحافيين: «المعلومات المتاحة لدينا هي أن الوضع بشكل عام ليس كارثياً كما يفترض البعض» بعد تلك الهزات الكبيرة، مشيراً إلى أن بضع عشرات من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

وكانت زلازل الأربعاء الثلاثة التي شعر بها السكان في روما ومناطق أخرى تبعد عنها مئات الكيلـــــومترات قد تحددت مراكزها بالقرب من مركز زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات وقع في 24 آب/أغسطس، مما أسفر عن دمار واسع في عدة بلدات ومقتل 289 شخصاً فضلاً عن تشريد الآلاف.