ميشيل أوباما تدعو الديمقراطيين للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة





وينستون سالم- د ب أ- دعت السيدة الأولى في أمريكا ميشيل أوباما الديمقراطيين بشدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجري بعد اثني عشر يوماً.

وقالت أوباما اليوم الخميس أمام آلاف من الحاضرين خلال تجمع جماهيري للديمقراطيين في مدينة سالم بولاية نورث كارولينا: “ستخرجون وتنتخبون، الآن، وفوراً”.

وظهرت ميشيل أوباما في هذه المدينة لأول مرة بصحبة هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.

وأضافت أوباما قائلة: “لا اعتبار إلا للمشاركة الانتخابية”.

وتطور موقف زوجة الرئيس (52 عاماً) خلال الأسابيع الماضية إلى سلاح سري لصالح معسكر كلينتون ضد دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

وقد أدلت ميشيل في العديد من كلماتها بحجج قوية لصالح كلينتون، وأبدت موقفاً متحمساً يحترمه حتى المعسكر المنافس.

وذكرت ميشيل، في إشارة للمشاركة الانتخابية، قائلة: “إن لم تفز هيلاري (كلينتون) بالانتخابات فسيكون السبب في ذلك نحن”.

واتهمت ميشيل معسكر ترامب بمحاولة الضغط على هذه المشاركة وتعطيلها قائلة: “إنهم يحاولون أن يدفعوكم للبقاء في منازلكم، ويحاولون إحباط آمالكم”.

كان عدد من المعلقين السياسيين أشار مراراً خلال الأيام الماضية إلى استراتيجية ترامب في الإيحاء مقدماً بتزوير الانتخابات هادفاً بذلك للتأثير على المشاركة الانتخابية.

وقال هؤلاء المراقبون إن ترامب يسعى إلى إبعاد الناخبين الأمريكيين من أصول أفريقية عن لجان الانتخابات لأنهم يصوّتون عادة لصالح الديمقراطيين.