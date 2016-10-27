خطة الأمم المتحدة للسلام في اليمن تهمّش دور الرئيس هادي

صنعاء- رويترز- تشير نسخة اطلعت عليها “رويترز″ من خطة سلام تقترحها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الجارية في اليمن منذ 19 شهراً إلى أن الخطة تهدف فيما يبدو إلى تهميش دور الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتشكيل حكومة من شخصيات تحظى بقدر أكبر من القبول.

وفرّ هادي أمام التقدم العسكري لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في مارس آذار 2015، وتستضيفه السعودية منذ ذلك الحين.

وبعد ذلك بشهر اعترف قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهادي رئيساً شرعياً لليمن، ودعا الحوثيين إلى إلقاء السلاح والانسحاب من المدن الرئيسية.

لكن الحوثيين وحلفاءهم في الجيش اليمني يرفضون عودته واتهموه بالفساد هو ونائبه واسع النفوذ علي محسن الأحمر.

وتقترح أحدث خطة سلام قدمها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد تنحي الأحمر وقبول هادي بدور شرفي إلى حد ما، وذلك بعد انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم التشاور مع هادي والأحمر بخصوص الخطة. لكن أنصارهما أصروا في الماضي على أن تعترف أي اتفاقيات سابقة بهادي كرئيس يجب احترامه.

وتقول وثيقة الخطة “بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة يستقيل نائب الرئيس الحالي ويعيّن الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس (المسمى في الاتفاقية)”.

وتضيف “عند اكتمال الانسحابات من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة (بما في ذلك راجمات الصواريخ الباليستية) ينقل هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس. يعين نائب الرئيس رئيس الوزراء الجديد والذي يحل محل الحكومة السابقة”.

وستؤكد الخطة بقاء هادي رئيساً من الناحية الفنية كما نص على ذلك قرار الأمم المتحدة، ولكنها ستجعل دوره رمزياً في واقع الأمر.

ونقلت وكالة “سبأ” للأنباء عن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قوله إن الحكومة لم تتلق مسودة خطة السلام من الأمم المتحدة.

وقال مسؤولون حكوميون من قبل إنهم لا يريدون إضفاء الشرعية على ما يعتبرونه “انقلاباً” حوثياً.

وكتب عبد الله العليمي المسؤول الكبير في مكتب هادي على تويتر “نؤكد قناعتنا الراسخة بأن كل المقترحات سيكون مصيرها الفشل إذا تجاوزت الانقلاب باعتباره أم المصائب وجذور الشرور.. إنهاء الانقلاب أولاً”.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستمرة في دعم جهود السلام التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، “لقد قلنا منذ فترة طويلة إن الحلول الوسط والتنازلات من كل الأطراف ضرورية للتوصل لتسوية سياسية”.

ولم يصدر تعقيب من جانب الأمم المتحدة أو السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً ضد الحوثيين يضم دولة الإمارات العربية.

لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عبّر عن مساندته لخطة الأمم المتحدة اليوم، وقال في تغريدة على تويتر “الخيارات البديلة مظلمة”.

وأضاف “آن الأوان لترك منطق السلاح والعنف بين اليمنيين.. خريطة الطريق فرصة لتغليب العقل والحوار… هدف الحل السياسي تغليب مصلحة اليمن واستقرار المنطقة وجهود الأمم المتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي بين اليمنيين”.

وقتل الصراع الدائر في اليمن عشرة آلاف شخص على الأقل، وتسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.