انزلاق طائرة تقل مايك بنس على مدرج مطار في نيويورك

نيويورك- د ب أ- انزلقت طائرة تقل نائب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية مايك بنس على مدرج مطار في نيويورك الخميس بعد هبوطها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وهبطت الطائرة بقوة على مدرج في مطار لاجارديا إثناء هطول غزير للأمطار وانزلقت قبل أن ينتهي بها المطاف إلى منطقة عشبية بجانب المدرج، وفقا لما ذكرته شبكة (سي إن إن).

وقال بنس للصحفيين إنه بخير وأنه لم تحدث له أي إصابات.

وقالت متحدثة باسم حملة دونالد ترامب إن المرشح الجمهوري اتصل ببنس بعد الحادث وقال إنه “سعيد للغاية أن كل شخص على متن الطائرة بخير”، وفقا لـ(سي إن إن).

وتم إغلاق مطار لاجارديا حتى إشعار آخر نظرا لضعف الرؤية الناجم عن هطول الأمطار.